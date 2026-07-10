Snake Safety in Monsoon : सापाची पिल्ले दिसायला लहान, पण जन्मापासूनच असतात विषारी; पावसाळ्यात शेतात जाताना 'या' 4 गोष्टींची घ्या काळजी, सर्पदंशानंतर नकोत घरगुती उपाय

ऐतवडे खुर्द (सांगली) : पावसाळ्याच्या प्रारंभाबरोबरच सापांच्या प्रजननाचा आणि पिल्ले बाहेर पडण्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेत, बांध, गवताळ भाग, ऊस शेती तसेच पिकांच्या परिसरात सापांच्या पिल्लांचा वावर वाढण्याची (snake bite prevention for farmers) शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनी विशेष सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन वन विभाग आणि सर्पमित्रांनी केले आहे..पावसाळ्यात उंदीर, बेडूक आणि इतर लहान जीवांची संख्या वाढत असल्याने अन्नाच्या शोधात साप शेत परिसरात येतात. याच काळात अनेक साप अंडी घालतात किंवा त्यांच्या पिल्लांचा जन्म होतो. आकाराने लहान असली तरी काही विषारी प्रजातींची पिल्ले जन्मापासूनच विषारी असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते..शेतात काम करताना पूर्ण पाय झाकतील असे बूट किंवा गमबूट वापरावेत. गवत, काडीकचरा किंवा लाकडांचे ढिगारे हलविताना हातमोजे घालावेत. रात्री शेतात किंवा घराबाहेर जाताना टॉर्चचा वापर करावा. तसेच शेतातील बांध, दगड, विहिरींचा परिसर आणि पाणथळ भागात अधिक काळजी घ्यावी. घराच्या परिसरातील झुडपे, गवत व कचरा नियमित साफ ठेवावा..Chandoli Dam Tigress Sighting : चांदोली धरण परिसरात तारा वाघिणीचं दर्शन! वन विभागानं तातडीनं उचललं 'हे' पाऊल; पाहा सध्या तिथं काय परिस्थिती आहे?.साप आढळल्यास त्याला मारण्याचा किंवा पकडण्याचा प्रयत्न न करता प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वन विभागाशी संपर्क साधावा. सर्पदंश झाल्यास जखम स्वच्छ पाण्याने धुवावी. जखमेवर ब्लेडने काप मारणे, घट्ट पट्टी किंवा दोरी बांधणे तसेच मिरची, हळद किंवा इतर घरगुती उपाय करणे टाळावे. दंश झालेल्या व्यक्तीला शांत ठेवून तातडीने जवळच्या शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे. उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्पदंशावरील प्रतिविष (अँटी-स्नेक व्हेनम) उपलब्ध असल्याने वेळेत उपचार मिळाल्यास जीवितहानी टाळता येते..Audumbar Datta Temple Flood : कृष्णा नदीला पूर, औदुंबरचे प्रसिद्ध दत्त मंदिर पाण्याखाली! श्रींच्या पादुका वरच्या देवघरात हलवल्या; चांदोली धरणाची काय आहे स्थिती?.अफवांवर विश्वास नकोवन क्षेत्रपाल रमेश कांबळे आणि युनूस मणेर, रेस्क्यू टीमचे सदस्य यांनी नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. साप हे पर्यावरणातील अन्नसाखळीतील महत्त्वाचे घटक असून, उंदरांच्या नियंत्रणात त्यांची मोठी भूमिका असल्याने त्यांचे संवर्धन आणि जनजागृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..खबरदारीचे महत्त्वाचे उपायशेतात गमबूट व हातमोजे वापरा.रात्री टॉर्चशिवाय बाहेर पडू नका.झुडपे व कचरा नियमित साफ ठेवा.साप दिसल्यास त्याला मारू किंवा पकडू नका.सर्पदंश झाल्यास घरगुती उपाय टाळून तातडीने रुग्णालयात जा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.