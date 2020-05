कामेरी (सांगली )-जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील समस्याग्रस्त शिक्षकांचे प्रलंबित यामहाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील 2 हजारहून अधिक शिक्षकांनी घरी बसून आत्मक्‍लेश आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी ऑनलाइन सुपूर्द केले. निवेदनात म्हटले आहे, की कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या विविध मागण्या आहे. यात कनिष्ठ महाविद्यालयीन विनाअनुदानित शिक्षकांना 20 टक्के व पुढील वाढीव टप्प्याप्रमाणे प्रचलित नियमानुसार वेतन अनुदान तत्काळ मागील फरकासह वितरीत करावे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,

वाढीव व व्यपगत पदे मंजूर करून कार्यरत शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देऊन त्यांचे वेतन सुरू करावे, आय. टी. शिक्षकांना तातडीने वेतन सुरू करावे, 2 मे 2012 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना मान्यता देऊन वेतन सुरू करावे, 11 वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट 12 च्या वर्गात प्रवेश द्यावा. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 ची संचमान्यता रद्द करून एकही शिक्षक अतिरिक्त ठरवू नये, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक पहिला हप्ता व या वर्षाचा दुसरा हप्ता तातडीने द्यावा, कोरोना प्रतिबंधक लॉकडाउन काळात शिक्षकांना दर्जाहीन कामावर नियुक्त करु नये, त्यांना एक कोटीचे विमा संरक्षण आणि इतर सर्व आरोग्य संरक्षण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, कोरोना फायटर म्हणून काम करीत असताना मृत्यू झाला, तर वारसदारांना तत्काळ शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांच्याकडे आत्मक्‍लेश करणाऱ्या शिक्षकांच्या फोटोसह निवेदन देण्यात आले. हे प्रश्न शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडेही पाठवले जातील. शासनाने तातडीने प्रश्न मार्गी लावावेत.

