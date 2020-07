बहुतांश सर्व वीज बिले बरोबरच...यांनी दिली माहिती...वाचा

सांगली- महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना तीन महिन्याचे एकत्रित बिल पाठवले आहे. वीजबिल वाढून आल्याबाबत तक्रारी वाढल्यामुळे अनेक बिलांची तपासणी केली. तेव्हा बहुतांश सर्व वीजबिले बरोबरच असल्याचे समजले. ग्राहकांनी विजबिलाबाबत तक्रार असल्यास विशेष लिंकवर त्याची तपासणी करता येते. तपासणीनंतर चुकीचे बिल आढळल्यास तक्रार करा असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. महावितरणने लॉकडाउनच्या काळात मीटर रिडिंग, वीज बिल वाटप आणि बिल संकलन केंद्र बंद केले होते. ग्राहकांना मीटर रिडिंग पाठवण्याबाबत तसेच ऑनलाईन वीजबिल भरण्याबाबत आवाहन केले होते. परंतू त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर जूनपासून रिडिंग घेण्यास सुरवात केली आहे. तसेच ग्राहकांना तीन महिन्याचे एकत्रित बिल पाठवले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या मनात संभ्रम असून अनेकांच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीच्या पार्श्‍वभूमीवर वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांचा एक व्हिडिओ "व्हॉटस्‌ ऍप' वर शेअर होताना दिसतो. श्री. होगाडे म्हणतात, ""तीन महिन्याचे एकत्रित बिल आल्यामुळे ग्राहकांच्या मनात संभ्रम आहे. जादा बिलाबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक वीजबिलांची तपासणी केली. त्यामध्ये बहुतांश सर्व बिले बरोबर असल्याचे आढळले. एप्रिल व मे महिन्यात अनेकांनी ऑनलाईन बिले भरली नाहीत. डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याच्या सरासरी वीज वापरावर बिले दिली. या तीन महिन्यात हिवाळ्यामुळे वापर कमी असतो. तर लॉकडाउन आणि उन्हाळ्यामुळे मार्च ते मे महिन्यात वापर अधिक आहे. तसेच एक एप्रिलपासून वीजबिलातील चार्जेसमध्ये वाढ केली आहे. महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाशी तसेच जिल्हा कार्यालयाशी बोललो आहे. त्यांनी वेबसाईटवर लिंक दिली आहे. त्यामध्ये बिलाबाबत तपासणी करता येते. काही चुका या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या आहेत. त्यांनी काऊंटरवर ग्राहकांना योग्य माहिती देण्याची गरज आहे. ग्राहकांनी देखील लिंकवर बिले तपासावीत. चुकीचे बिल असेल तर तक्रार करावी. त्यांना मागील सहा महिन्याच्या वापराप्रमाणे बिल भरता येईल.''



Web Title: Most of the electricity bills are correct