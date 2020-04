बहुतांश अहवाल निगेटीव्ह : कासेगाव, कामेरी आणि बावचीरांना दिलासा

बागणी : तालुक्‍यातील कासेगाव, कामेरी आणि बावची येथील संशयित बहुतांश रुग्णांचे अहवाल निगेटीव्ह आल्याने भागातील लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. मात्र धोका अजूनही टळलेला नाही, नागरिकांनी सतर्क राहून आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन बागणी (ता. वाळवा) येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी प्रियंका राजमाने यांनी केले आहे. कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील बावची येथील व्यक्ती आढळल्याने बागणी आरोग्य केंद्राबरोबर उपकेद्रांमध्ये येणारी शिगाव, ढवळी, कोरेगाव, भडकंबे, रोझावाडी, काकाचीवाडी, फाळकेवाडी या गावांतही नागरिकांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. सतर्कतेसाठी स्थानिक प्रशासनाने गावात तीन दिवस लॉकडाऊन घोषित करून नागरिकांची काळजी घेण्यात आली. बावचीतील त्या संशयित रुग्णाचा अहवाल निगेटीव्ह आल्याचे समजताच नागरिकांच्यात कोरोना विषयांचे गांभीर्य निघत असल्याचे चित्र भागात दिसत असल्याने भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कोरोनाचा धोका अजून टळलेला नाही, यासाठी आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत प्रशासन नागरिकांना अहवान करून जनजागृती करीत आहे. सध्या बागणी सह उपकेद्रांमध्ये मुंबई-पुणे व इतर जिल्ह्यातून सुमारे 960 हून अधिक लोक भागात दाखल झाले आहेत. त्यातील बहुतांशी लोकांचा होमक्वारंटाईन कालावधी संपला आहे. काहींचा होमक्वारंटाईन कालावधी शिल्लक आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य विभाग, स्थानिक प्रशासन, पोलिस प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जात असून बाहेरील जिल्ह्यातून तसेच पुणे-मुंबई येथून छुप्या मार्गाने गावात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तिची माहिती ओरोग्य केंद्रात देणे प्रत्येक कुटुंबाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबरोबरच भागात कोरोना बचावासाठी नागरिकांनी मास्कचा वापर करण्यास सक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देणे गरजेचे आरोग्य विभाग सर्वत्र लक्ष ठेऊन आहे. त्याचबरोबर आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी आपल्या सुरक्षेसाठी झटत असून त्यांना नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.

- प्रियंका राजमाने, प्रथम वैद्यकीय अधिकारी, बागणी



