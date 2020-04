सर्वाधिक चोऱ्या पण कशाच्या ते वाचा... 

सांगली : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आले असून संचारबंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवा वगळात लोकांना फिरता येत नाही. या काळात पेट्रोल चोरट्यांनी धुमाकूळ घालायला सुरवात केली आहे. नागरिकांना याचा नाहक त्रास होत आहे. जगभर पसरलेला कोरोनाचा संसर्ग सांगली जिल्ह्यात पसरू लागला आहे. रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असून प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली आहे. लॉकडाउन असल्याने सर्वत्र व्यवहारही बंद आहे. केवळ अत्यावश्‍यक सेवेसाठी जाणाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांच्या ओळखपत्रावरून त्यांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल दिले जाते. अन्य लोकांना पेट्रोल दिले जात नाही. त्यामुळे तरूणाईकडून पेट्रोल चोरीचा नवा फंडा वापरला जात आहे. फ्लॉट पार्किंगमध्ये लावलेली दुचाकीतील पेट्रोल सहजपणे चोरता येत असल्याने सर्रास चोऱ्या होऊ लागल्या आहेत. यात महाविद्यालयीन तरुणांचा अधिक सहभाग दिसून आला आहे. तसेच हायस्पीड गाड्यात पेट्रोल अधिक लागते. यासाठी पेट्रोल चोरी करण्याचे नव फॅडही तरुणाईत आले आहे. याचा नाहक त्रास लोकांना होऊ लागला आहे. शहरातील अपार्टमेंटमधून दररोज एकाना एका गाडीतून पेट्रोल चोरी केली जात असल्याचे दिसते आहे. दुचाकीच्या पेट्रोलची पाईप काढल्यानंतर त्याठिकाणी बाटली लावून चोरटे सर्रास चोरी करत आहेत. लॉकडाउन काळात विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. वाहने जप्त करण्यात येत असून ती वाहने लॉकडाउननंतर दिले जाणार आहे. शहरातील बसस्थानक परिसरातील विविध पोलिस ठाण्यात ही वाहने लावण्यात आली आहे. त्याठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. मात्र, तेथूनही काही गाड्यातील पेट्रोल चोरीला गेल्याचे प्रकार घडले आहेत.





Web Title: Most thefts but read what ...