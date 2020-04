कोरोना हॉटस्पॉट मुकुंदनगरच्या धान्याचा खर्च खासदार विखे पाटील उचलणार

नगर: जिल्हा प्रशासनाने शहरातील मुकुंदनगर हा भाग कोरोनामुळे सील केला आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांचे हाल होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मुकुंदनगरमध्ये राहत असलेल्या अडीच हजार घरांना घरपोहोच स्वस्त धान्य वितरण व्हावे,या स्वस्त धान्याचा खर्च स्वतः खासदार सुजय विखे पाटील यांनी उचलला आहे. शहरातील कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये यासाठी महापालिका प्रशासन करीत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी महापालिकेत आढावा बैठकीचे आज दुपारी आयोजन केले होते. या बैठकीला महापौर बाबासाहेब वाकळे, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, महापालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार, उपायुक्त सुनील पवार, उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे आदींसह महापालिकेतील सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते या बैठकीत खासदार विखे पाटील यांनी कोरोनाबाधितांची शहरातील संख्या, होम क्वॉरंटाइन नागरिकांची संख्या, त्यांच्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, मुकुंदनगर परिसराची सद्यस्थिती याचा आढावा घेतला. खासदार विखे म्हणाले, मुकुंदनगरमध्ये नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. भाजीपाला किराणा यासंदर्भातील अनेक अडचणी त्यांना येत आहेत. त्या दूर होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मुकुंदनगरमध्ये नागरिकांना घरपोच स्वस्त धान्य सेवा कशी उपलब्ध होईल, याबाबतही त्यांनी चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांना सॅनिटायझर

महापालिकेतील सर्व सोळाशे कर्मचाऱ्यांना सॅनिटायझरच्या बाटल्या खासदार सुजय विखे यांच्याकडून महापालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातही खासदार विखे यांच्याकडून मदत दिली जात आहे.

Web Title: MP Vikhe Patil will take up the cost of corona hotspot Mukundnagar grain