महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांना केले हे आवाहन 

सोलापूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सगळीकडे लॉकडाऊन सुरु आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक नागरिकांना घरीच बसावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. म्हणून काही जणांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून वीजबिल माफ करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या त्या पोस्टला उत्तर देत ग्राहकांना वीजबिल भरण्याचे आवाहन केले आहे. लॉकडाऊन जाहीर होऊन दोन महिने झाले. पण, या कालावधीत लोकांनी मोबाईलचे रिचार्ज, पोस्टपेडचे बिल, केबलचे भाडे, डिश टीव्हीचे रिचार्ज, इंटरनेट किंवा वायफायचे भाडे, घरगुती गॅसचे बिल यापैकी काहीही फुकट मागितले नाही किंवा माफ करण्याची मागणीही केली नाही. पण, महावितरणचे बिल माफ करण्याची मागणी मात्र सोशल मिडियाच्या माध्यमातून काही जणांनी केली.

लॉकडाऊनच्या काळातही महावितरणची सेवा 24 तास सुरु होती. आपला जीव धोक्‍यात घालून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांसाठी वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कर्मचाऱ्यांनी एवढी मेहनत करुनही विजेचे बिल माफ करण्याची भाषा करणे कितपत योग्य आहे, असेही बोलले जात आहे. याऊलट महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव धोक्‍यात घालून नागरिकांना सेवा दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानायला हवेत. पण, तसे न होता विजबिल माफीची मागणी करणे हे दुर्दैवी असल्याचे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमधून बोलले जात आहे. विजेवर चालणारी बहुतांश उपकरणे आपण घरी वापरतो. टीव्ही, संगणक, इंटरनेट सेवा, फ्रीज, एसी, पंखे, वाशिंग मशीन, ओव्हन, बल्ब, मिक्‍सर, पाण्याची मोटार आणि अजूनही बरेच काही. विजेशिवाय आपण या सुख सोयींचा उपभोग घेऊ शकतो का? वीज नसेल तर आपण जगू शकतो का? या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे नाहीत अशीच आहेत.

आपण अनेक सेवा घेण्यासाठी अगोदर बिले भरतो व नंतर सेवांचा उपभोग घेतो? मग, महावितरणचे विजबिल भरण्यासाठी संकोच करणे योग्य आहे का? याचाही विचार होण्याची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांना मार्चपासून मागील वापराप्रमाणे सरासरी बिल दिले आहे. म्हणजेच नक्कीच चालू वापरपेक्षा कमी बिल दिले आहे. कोणतेही बिल द्यायचे झाल्यास मोबाईलवरून इंटरनेटद्वारे लगेच करतो. तशीच विजेची बिल भरण्याची सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध आहे. पण, तरीही ग्राहक ऑनलाइन बिल भरत नाहीत ही शोकांतिका आहे.

