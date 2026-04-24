सांगली : वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर ओळखीच्या वीज कर्मचाऱ्यांना थेट फोन करण्याची सवय आता बदलण्याची वेळ आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने थेट फोन न करता अधिकृत माध्यमांद्वारेच तक्रार नोंदवावी, असे महावितरणने ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. यासाठी ॲप, व्हॉटस्ॲप, एसएमएसवरच तक्रारीचे (MSEDCL complaint registration via WhatsApp) आवाहन केले आहे..महावितरणने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, थेट फोन करण्याऐवजी अधिकृत डिजिटल सुविधांचा वापर करून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस हातभार लावावा. दुरुस्तीचे काम सुरू असताना कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण लक्ष तांत्रिक बाबींवर असणे आवश्यक असते..अशा वेळी आलेला फोन त्यांच्या एकाग्रतेत व्यत्यय आणून अपघाताचा धोका वाढवू शकतो. ग्राहकांनी वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर १० ते १५ मिनिटे प्रतीक्षा करून तक्रार नोंदवावी. यासाठी महावितरणने व्हॉटस्अॅप, मोबाईल ॲप, एसएमएस व कॉल सेंटर अशा अधिकृत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत..व्हॉटस्ॲपवर तक्रार सोपी९१६७७७७७२१ या क्रमांकावर 'Hi' पाठवून भाषा निवडल्यावर वीजबिल, पेमेंट आणि तक्रार नोंदणीच्या सुविधा मिळतात. अधिकृत खात्यावरील 'ब्ल्यू टिक' तपासणे आवश्यक आहे.२४ तास टोल-फ्री सेवा१८००-२३३-३४३५, १८००-२१२-३४३५ आणि १९१२ या क्रमांकांवर ग्राहक सेवा उपलब्ध आहे..ॲप व ऑनलाइन सुविधा'महा-वितरण' मोबाईल ॲपद्वारे तक्रार नोंदवणे तसेच एकापेक्षा अधिक वीज जोडण्यांचे व्यवस्थापन शक्य आहे.एसएमएस व मिस कॉल पर्याय०२२-५०८९७१०० या क्रमांकावर मिस कॉल देऊन किंवा ९९३०३९९३०३ वर 'NOPOWER (ग्राहक क्रमांक)' असा एसएमएस पाठवूनही तक्रार नोंदवता येते.