महावितरणचे आवाहन : वीज बिलावर शंका घेण्यापेक्षा पडताळणी करा 

सांगली - महावितरणच्या वीज बिलाबाबत ज्यांना शंका आहे. त्यांच्यासाठी महावितरणने "लॉकडाउन' काळातील बिल तपासण्याची लिंक www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. ग्राहकांनी बिलावर शंका घेण्यापेक्षा "लिंक' वर जाऊन ग्राहक क्रमांक नोंदवून बिलावरील व मीटरवरील रिडींग पडताळून शंका दूर करावी. तसेच बिल तातडीने भरुन महावितरणला सहकार्य करावे असे आवाहन केले आहे. कोरोनामुळे 23 मार्चपासून कडक लॉकडाउन लागू केले. विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगाच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार वीज मीटर रिडींग, बिलांची छपाई व वाटप या तिन्ही प्रक्रिया थांबविण्यात आल्या. 23 मार्च ते 31 मेपर्यंत किंवा जूनमध्ये रिडींग घेईपर्यंत अडीच ते तीन महिन्याचा वीज वापर मागील तिमाहीच्या (डिसेबर, जानेवारी व फेब्रुवारी) सरासरीनुसार देण्यात आला. सरासरी काढलेले तिन्ही महिने हिवाळ्यातील असल्याने या काळात वीजेचा वापर कमी होता. प्रत्यक्षात लॉकडाउनमध्ये विजेचा वापर अधिक झाला. त्यामुळे सरासरी कमी तर वापर जास्त झाला. त्या वापराचे बिल जून महिन्यात रिडींग घेतल्यावर पुढे आले. दिलेले वीजबिल अचूक असून ते तीन महिन्याचे आहे. त्याला तीन महिन्यात विभागून महिन्यातील वापरानुसार जो "स्लॅब बेनिफिट' ग्राहकाला मिळायला हवा होता तो जूनच्या बिलामध्ये दिला आहे. बिलाच्या पाठीमागील बाजूस वजा सरासरी देयकाची रक्कम म्हणून उल्लेख आहे. तसेच बिलावर 31 मार्चपर्यंत किती युनीट वापर झाला ते नमुद आहे. त्यास 31 मार्चपूर्वीचा जूना दर लावलेला आहे. एक एप्रिलपासून विजेचे नवीन दर लागू झाले आहेत. स्थिर आकारात 10 रुपये व महापालिका हद्दीत अतिरिक्त 10 रुपये अशी वाढ आहे. तसेच वीज आकारात 0 ते 100 पर्यंत प्रति युनीट 41 पैसे तर 101 ते 300 पर्यंत 47 पैसे वाढ केली आहे. परिणामी एकीकडे हिवाळ्यातील वापराचे सरासरी युनीटचे बिल गेल्याने दोन महिने बरे वाटले. लॉकडाउन काळात घरगुती ग्राहकांनी बिलाकडे दुर्लक्ष केले. ऑनलाईन बिल भरण्यास केवळ 11 टक्केच प्रतिसाद मिळाला. ज्यांनी रिडींग पाठविलेले नाही आणि सरासरीने बिल भरलेले नाही अशा ग्राहकांनाच अडीच महिन्याचे एकत्रित बिल गेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी बिल भरावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.



