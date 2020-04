महापालिकेतर्फे प्रत्येक वॉर्डात  रोज दोनवेळा औषध फवारणी 

सांगली-कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने आता दिवसातून दोन वेळा प्रत्येक वार्डात औषध फवारणीचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहरात महापालिकेचे एकूण वीस वॉर्ड आहेत. या प्रत्येक वार्डात सकाळी आणि दुपारी असे दोन वेळेस जंतुनाशक औषध फवारणी करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सकाळी आठ ते दुपारी दोन आणि त्यानंतर दुपारी 3 ते रात्री दहा वाजेपर्यंत हे औषध फवारणीचे काम चालणार आहे. आरोग्य विभागाचे कर्मचारी तसेच सफाई कामगार आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मदतीला घेऊन हे जंतुनाशक फवारणीचे काम होणार आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुढचे काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठी शहरात स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त पथकांसह प्रत्येक वॉर्डात दोन वेळा जंतूनाशक औषध फवारणी करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने जंतूनाशक औषध फवारणीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेतले आहे.

शहरात महापालिकेचे आरोग्य पथक होम क्वॉरंटाईन केलेल्या नागरिकांची दिवसातून दोन वेळा चौकशी करत आहे. या रोगाचा विषाणू पसरू नये म्हणून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच शहरात स्वच्छतेची दक्षता घेण्यात येत आहे. शहरातल्या प्रत्येक भागात औषध फवारणी होईल. महानगरपालिका नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने दक्ष असून सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना करत असल्याचे आयुक्त कापडणीस यांनी सांगितले.



