Sangli Election : अर्ज दाखल करण्यास दोन दिवस उरले; महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांची कागदपत्रांसाठी धावाधाव

सांगली : महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे गेली दोन दिवस वकिलांकडे इच्छुक उमेदवारांची गर्दी होत आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांना विविध कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. ना-हरकत प्रमाणपत्रांसह अनेक दाखले गोळा करावे लागतात. त्यामुळे उमेदवारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना कागदपत्रे गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. .Ichalkaranji Muncipal Corporation : काही जागा घटक पक्षांना जाणार, उरलेल्या जागांसाठी भाजपमध्ये कट-थ्रोट स्पर्धा; अनेकांनी प्रचाराची धुरा हाती घेतली.शिवाय वकिलांकडे जाऊन आपला अर्ज बिनचूक भरण्यासाठी सल्ला घेतला जात आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, स्वच्छतागृह, अग्निशमन विभाग यांचे दाखले, जातीचा दाखला अशी विविध कागदपत्रे काळजीपूर्वक भरावी लागतात. त्यामध्ये थोडी चूक झाली तरी फॉर्म बाद होण्याची भीती असते. .त्यामुळे उमेदवार कोणताही धोका पत्करण्यापेक्षा वकिलाचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेतात.यंदा महापालिका निवडणुकीसाठी मोठ्या संख्येने इच्छुक आहेत. अनेकजण अपक्ष उभे राहण्याच्या तयारीत आहेत. अर्ज दाखल करण्याची मुदत मंगळवारपर्यंत (ता. ३०) आहे..Kolhapur Muncipal : नगरपालिकांनंतर आता महापालिकेचा रणसंग्राम; कोल्हापूर–इचलकरंजीत राजकीय हालचालींना वेग.त्यामुळे आज वकिलांकडे अनेक इच्छुक अर्ज भरून घेण्यासाठी पळापळ करत होते. काही जिल्ह्यांमध्ये तर वकिलांनी मोठी रक्कम आकारली आहे. असा फॉर्म भरण्याची फी मोठी आकारली जाते. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अद्याप प्रमुख पक्षांनी आपले उमेदवार यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार किमान तीन अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत..या तीन अर्जासाठी उमेदवारांना तीन फॉर्म करावे लागत आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची यादी जाहीर होईपर्यंत काहींनी अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत. यादी जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा पक्षाचा एबी फॉर्म जोडून अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांची गडबड सुरू आहे. एकीकडे पक्षाची उमेदवारी मिळणार की नाही, याची विवंचना आणि दुसरीकडे अर्ज दाखल करण्यास कालावधी कमी होत आहे. .अशा दुविधेत उमेदवारांनी गेली दोन दिवस अर्ज भरण्यासाठी गडबड केली आहे. त्यामुळे उद्यापासून (ता. २९)उमेदवारी अर्ज प्रशासनाकडे दाखल कऱण्यास उमेदावारांची झुंबड उडणार आहे. गर्दी टाळण्यासाठी प्रशासनाने अर्ज दाखल करण्याची सुविधा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.