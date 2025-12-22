पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Eletion : ‘धुरंधर’ ठरले भारी; नगरपालिका निकालानंतर आठ शहरांत गुलालाचा महाजल्लोष

Municipal Election Victory Celebrations : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मतपेट्या उघडताच ‘धुरंधर’ विजयी; आठ शहरांत जल्लोषाचा महापूर, योग्य मांडणी, चुकांची टाळाटाळ आणि मतदारांचा विश्वास जिंकणाऱ्यांच्या गळ्यात विजयहार. गुलाल, मिरवणुका, घोषणा आणि आनंदाश्रूंनी नगरराजकारणाचा उत्सव साजरा
Municipal Election Victory Celebrations

Municipal Election Victory Celebrations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपली... निवडणूक जाहीर झाली... पक्षाकडे भांडून, रेटून उमेदवारी घेतली... नेटानं प्रचार केला... भाषणे ठोकली... साम, दाम... सारे केले. डोक्यावर बर्फ, तोंडात साखर ठेवली... मतदान झाले, निवडणूक संपली... निकालाची प्रतीक्षा होती.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Paschim maharashtra
Result
victory
Celebration
result Declaration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com