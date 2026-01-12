Sangli Election : संक्रांत, भोगी आणि मतदान एकाच टप्प्यात; सणाच्या आडून प्रचार टाळण्याचे आयोगाचे स्पष्ट आदेश

सांगली : निवडणूक काळात मतदारांना पैसे वाटणे किंवा भेटवस्तू देणे, हा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. निवडणुकीतील ज्या टप्प्यावर असे प्रकार घडतात, नेमका त्याचदिवशी संक्रांतीचा सण आहे. .निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना सण-उत्सवात सहभागाची मुभा दिली आहे, मात्र चिन्हाचा प्रसार आणि वस्तू वाटपाला लगाम लावला आहे. त्यामुळे संक्रातीचे ‘वाण’ कसे द्यावे, या प्रश्नामुळे उमेदवारांवर आचारसंहितेची ‘संक्रांत’ आली आहे..मुंबईत युती-आघाडीचा पेच कायम!.महानगरपालिका निवडणूक प्रचार शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. मंगळवार (ता. १३) प्रचाराची सांगता आहे. याचदिवशी भोगी आहे, त्यानिमित्त महिलांचे हळदी-कुंकवाचे कार्यक्रम सुरू होतात. .बुधवारी (१४) संक्रांत, तर गुरुवारी (१५) मतदान आहे, यादिवशी किंक्रांत देखील आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात १७० महिला उमेदवार आहेत. .Pune Election Bribery : पुण्यात संक्रांतीच्या नावाखाली मतांची खरेदी; प्रशासनाच्या डोळ्यावर पट्टी!.निवडणूक काळात असेही मतदारांना छुप्या पद्धतीने भेटवस्तू दिल्या जातात. अनायसे याच कालावधीत संक्रांत आली आहे. त्यामुळे सणाच्या आडून महागडे ‘वाण’ देण्याचा प्रकार होऊ शकतो..राज्य निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेचे आदेश दिले आहेत. बऱ्याचदा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत विविध धर्मियांचे महत्त्वाचे सण येतात. यानिमित्त सार्वजनिक कार्यक्रम, तसेच सहभोजनाच्या कार्यक्रमाचा समावेश असतो. .या कार्यक्रमामुळे आचारसंहितेस बाधा येऊ शकते काय, अशी विचारणा वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून करण्यात आली होती. या बाबींचा विचार करून व सामाजिक सलोखा लक्षात ठेवून काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. .मात्र, निवडणूक काळातील ‘संक्रांतीचे वाण’ यावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, यावर आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी अवलंबून असणार आहे. सार्वजनिक सणांसंबंधी सूचना राजकीय पक्षाचे नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते या सण-उत्सवाच्या कार्यक्रमात व्यक्तिगतरीत्या सहभागी होऊ शकतात..सण-उत्सवाच्या एखाद्या मंडळाचे विश्वस्त किंवा पदाधिकारी, उमेदवार म्हणून एखादी राजकीय व्यक्ती असल्यास तिचे नाव कार्यक्रम पत्रिकेवर राहू शकते. परंतु, तेथे ते कुठल्या पक्षाशी संबंधित आहे किंवा कुठल्या प्रभागातील आहेत, याचा उल्लेख नसावा.. या सणामध्ये कोणत्याही राजकीय नेत्याचा, उमेदवाराचा सत्कार आयोजित करण्यात येऊ नये. या सण-उत्सवाच्या निमित्ताने कोणत्याही राजकीय नेत्याने अथवा उमेदवाराने कोणत्याही वस्तूंचे वाटप करू नये अथवा त्यासाठी कुठल्याही सार्वजनिक मंडळाचा आधार घेऊ नये.. सण-उत्सवानिमित्त लावण्यात आलेले पोस्टर्स, बॅनर्सवर उमेदवारांचे फोटो व नाव असू शकेल. तथापि, त्या बॅनर, पोस्टर्सवर प्रचाराचा तसेच निवडणूक चिन्हाचा, पक्षाच्या नावाचा उल्लेख असू नये. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत भोजनावळ, जेवणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये. ही तत्त्वे सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात लागू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.