कडेगाव (जि. सांगली) : अजून किती दिवस तुला जेवण घालू, असे बोलल्याचा राग मनात धरून मुलाने साठ वर्षीय जनाबाई शिवाजी माने या आपल्या जन्मदात्या आईच्या डोक्‍यात लोखंडी खोरे घालून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना आंबेगाव (ता. कडेगाव) येथे घडली. याप्रकरणी फरार असलेला संशयित आरोपी आप्पासाहेब शिवाजी माने (वय 34, रा. आंबेगाव) याला कडेगाव पोलिसांनी अटक केली. याबाबत सत्यवान शिवाजी माने यांनी संशयित आरोपी सख्खा भाऊ आप्पासाहेब माने याच्याविरुद्ध कडेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याबाबत कडेगाव पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, आंबेगाव येथे जनाबाई माने या पती शिवाजी माने यांचेसह आपल्या सत्यवान व आप्पासाहेब या दोन मुलासह येथे राहतात, तर जनाबाई यांचा धाकटा मुलगा आप्पासाहेब हा कोणतेही काम करीत नसल्याने जनाबाई त्याला "काही तरी काम कर', असे म्हणत असत. 2 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सव्वा तीनच्या सुमारास जनाबाई या घराबाहेर कपडे धूत होत्या; तर त्यांचा मोठा मुलगा सत्यवान हा घरासमोर उभा होता. यावेळी जनाबाई यांनी आप्पासाहेबला, "किती दिवस तू असा न काम करता राहणार आहेस, अजून किती दिवस तुला जेवण घालू', असे त्या म्हणाल्या. या बोलण्याचा राग मनात धरून आप्पासाहेब याने बाजूला असलेल्या लाकडी दांडक्‍याचे लोखंडी खोरे हातात घेऊन आई जनाबाई हिच्या डाव्या कानावर डोक्‍यात मारून जखमी केले. हे पाहून मोठा भाऊ सत्यवान हा पळत त्या ठिकाणी आला असता, आप्पासाहेब याने हातातील लोखंडी खोऱ्याने सत्यवान यांच्या डोक्‍यात मारले; तसेच वडील शिवाजी माने यांनाही हाताने मारहाण व शिवीगाळ करून दमदाटी केली. या घटनेत सत्यवान व वडील शिवाजी रामू माने हे दोघेही जखमी झाले. गंभीर जखमी असलेल्या जनाबाई यांना तत्काळ सांगली येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारा दरम्यान रविवारी (ता. 14) त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संशयित आप्पासाहेब हा फरारी होता. पोलिसांनी त्याला आज सायंकाळी 6.39 वाजता आंबेगाव परिसरातील शेतात अटक केले. या घटनेचा अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप साळुंखे करीत आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Murder of a mother by a child at Ambegaon in Kadegaon taluka