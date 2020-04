कुऱ्हाडीने घाव घालून वृध्दाचा खून ः पहा कुठे

शिराळा (सांगली) ः शिरशी (ता. शिराळा) येथे बाळु बाबु घाटके (वय 60) यांचा अनैतिक कारणाच्या संशयावरुन शंकर नाना तटले (वय 55) याने कुऱ्हाडीने वार करून भोसले मळा येथे खुन केला. शिरशी येथे ही घटना आज सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास शिरशी-धामवडे या मुख्य रस्त्यावर घडली. याबाबत अधिक माहिती अशी, मयत बाळू हे देवरूषी होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे आरोपी शंकर यांच्या पत्नीचे वारंवार येणे जाणे असल्याने त्यास अनैतिक संबंधाचा संशय येऊ लागला. त्यावरून त्याने पत्नीला मारहाण करून घरातून घालवली आहे. त्याची दोन मुले बाहेर असल्याने तो एकटाच घरी रहात होता. आज सकाळी मयत बाळू हे घरातून दळण दळण्यासाठी गावात येत होते. दरम्यान संशयित आरोपी शंकर तटले हा गावातून आपल्या शेळ्या चरावयास घेवून निघाला होता. त्यावेळी भोसले मळा येथे त्या दोघांची समोर समोर भेट झाली. त्यावेळी अनैतिक संबंधाच्या रागातून त्याने बाळूवर हातात असणाऱ्या कुऱ्हाडीने वार करून खून केला. त्यानंतर त्या ठिकाणाहुन पसार झाला आहे. घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृष्णात पिंगळे,सहायक पोलिस निरीक्षक विशाल पाटील यांनी भेट देऊन पाहणी केली.

Web Title: Murder of an old man with an ax wound: See where