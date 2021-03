शेतजमिनीच्या वादातून निमसोड येथे तरुणाचा खून 

कडेगाव : निमसोड (ता. कडेगाव, जि. सांगली ) येथे शेतजमिनीच्या वादातून सख्खा चुलत भाऊ, चुलता व चुलती यांनी सुरेश ऊर्फ सूर्यकांत आत्माराम जाधव (वय 36, रा. निमसोड) या तरुणाच्या डोक्‍यात लाकडी दांडक्‍याने वार करून खून केल्याची धक्कादायक घटना आज सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी संशयित चुलत भाऊ कैलास भगवान जाधव (वय 39), चुलते भगवान दाजी जाधव (वय 65), चुलती रुक्‍मिणी भगवान जाधव (वय 60, तिघे रा. निमसोड) यांच्याविरोधात कडेगाव पोलिसांत रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. यावेळी मारामारीत सूर्यकांत यांची पत्नी रोहिणी जाधव (वय 33), आई द्रौपदा आत्माराम जाधव (वय 60), छबूताई आत्माराम जाधव (वय 55, सर्व रा. निमसोड) या तिघी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या खून प्रकरणी संशयित भगवान जाधव याला रात्री उशिरा ताब्यात घेतले, तर अन्य संशयितांचा पोलिसांनी शोध सुरू केला आहे. याबाबत कडेगाव पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, निमसोड सावंत मळा येथील सुरेश जाधव व चुलते भगवान जाधव, चुलत भाऊ कैलास जाधव यांच्यात गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून शेत जमिनीचा वाद आहे. यातून त्यांच्यात अनेक वेळा भांडणे झाली आहेत. गावातील काहींनी त्यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थीही केली होती. तरीही त्यांच्यातील मिटला नव्हता, तर तो सतत धुमसत होता. आज सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा त्यांच्यातील वाद उफाळून आला. सूर्यकांत जाधव व भगवान, कैलास जाधव यांच्यात जोरदार वाद झाला. यावेळी संशयित कैलास व भगवान जाधव यांनी लाकडी दांडक्‍याने सूर्यकांत याच्या डोक्‍यात जोरदार घाव घातला. त्यामध्ये सूर्यकांतच्या डोक्‍याला गंभीर इजा झाल्याने व मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर संशयित भगवान व कैलास यांनी सुरेश ऊर्फ सूर्यकांतला मोटारीतून कडेपूर येथील खासगी दवाखान्यात नेले; परंतु त्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता. या खून प्रकरणाची माहिती मिळताच कडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप साळुंखे, पोलिस उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव यांचेसह पोलिस पथकाने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. तसेच संशियतांचा शोध सुरू केला. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत नोंद करण्याचे काम कडेगाव पोलिस ठाण्यात सुरु होते. अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप साळुंखे हे करीत आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Murder of a youth at Nimsod over a land dispute