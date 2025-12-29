पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची मोठी खेळी

MVA strategy to avoid vote polarisation : सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीने एकत्रित रणनिती आखली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांमध्ये भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने सुरू केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने उमेदवार निवडताना राजकीय व जातीय समीकरणांची उभी-आडवी मजबूत बांधणी केली आहे.

