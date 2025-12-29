Sangli Election : भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची मोठी खेळी

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांमध्ये भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने सुरू केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने उमेदवार निवडताना राजकीय व जातीय समीकरणांची उभी-आडवी मजबूत बांधणी केली आहे..त्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. काँग्रेससह दोन्ही राष्ट्रवादींची आघाडी किंवा काँग्रेस व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या आघाडीसोबत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने तडजोडीने मांडणी करावी, अशा दोन्ही पर्यायांवर काम सुरू आहे. त्यात निर्णय काय होतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.महापालिका निवडणुकीत भाजप-युतीचा वारू रोखायचा असेल तर समविचारी मतांची विभागणी टाळली पाहिजे, यावर नेत्यांचे एकमत झाले आहे. आमदार जयंत पाटील, विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील या तिघांनी आधी एकीचा सूर आळवला. .आघाडी जाहीर केली, ताकदीने रचना केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून लढायला काही ताकदीचे उमेदवार पुढे आले. हे सूत्र रंगात येत आहे, असे लक्षात आल्यानंतर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने नव्याने मांडणीला सुरुवात केली. भाजपविरोधी मतांचा टक्का अधिक असलेल्या प्रभागांमधील काही माजी महापौर, माजी नगरसेवकांनी आधीच उड्या घेतल्या होत्या. .Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.परंतु, त्यांनाही मतविभागणीचा फटका बसणार आणि तिरंगी लढतीत जिंकणे कठीण जाणार, याची स्पष्ट कल्पना आली होती. परिणामी, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून देखील काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत आघाडीचा पर्याय दिला गेला. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत चर्चेसाठी मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगलीला पाठवले होते. त्यांनी सकारात्मक चर्चा केली आणि माजी खासदार संजय पाटील यांच्यावर समन्वयाची भूमिका सोपवली..या नव्या आघाडीबाबत आज दिवसभर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर-जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज यांच्या बंगल्यावर खलबते सुरू होती. त्याला जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांच्यासह अजित पवारांच्या राष्ट्रवातील प्रमुख नेतेही उपस्थित होते, .मात्र त्यांच्या नावांबाबत गोपनीयता बाळगण्यात आली. माजी खासदार संजय पाटील यांनी या सर्व प्रक्रियेत सहभाग घेत उभ्या-आडव्या पद्धतीने मांडणी कशी करता येतील, यावर चर्चा केली. रात्री उशिरापर्यंत खलबते सुरू होती. दोन्ही पर्यायांवर खलबते.काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी अभेद्य झाली आहे, असा संदेश चार दिवसांतील घडामोडीतून दिला गेला. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून हात पुढे आला. जयंत पाटील या आघाडीला संमती देतील का, हा प्रश्न होता. त्यांच्या समर्थकांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत उड्या घेतल्यानंतर ते नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. .आता ते दोन पावले मागे घेतील का, याकडे लक्ष लागले आहे. विशेषतः ‘त्या’ मंडळींचे. समजा आघाडी झाली नाही तर काय, यावरही खलबते सुरू होती. ज्या प्रभागात प्राबल्य आहे, तेथे त्याने लढावे, एकमेकांच्या चिन्हासमोर उभे राहू नये, अशा पद्धतीच्या पर्यायावरदेखील चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे..चर्चा कुठे अडली?काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यातदेखील काही नावांवरून एकमत झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः सांगलीवाडीबाबत खलबते सुरू आहेत. या ठिकाणी दिलीप पाटील यांच्या कुटुंबात उमेदवारी द्यायची की हरिदास पाटील यांना, याबाबत जयंत पाटील आणि विशाल पाटील शेवटच्या टप्प्यात निर्णय घेतील, असे सांगण्यात आले. या ठिकाणी गेल्यावेळी मैत्रीपूर्ण लढत झाली होती, यावेळी तसे होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.