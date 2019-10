मतदारांच्या बोटावर झळकणार म्हैसूर शाई ; सातारा जिल्ह्यात नऊ हजार बाटल्यांचे वितरण

सातारा : विधानसभा निवडणुकीकरिता मतदारांच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीवर शाई लावण्यासाठी जिल्ह्यात "म्हैसूर शाई'च्या नऊ हजार 334 बाटल्या निवडणूक प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी नऊ हजार 231 बाटल्यांचे वाटप केले आहे. मतदानाच्या दिवशी ही शाई बोटावर लावताच 15 सेकंदांमध्ये तिचा ओलसरपणा नष्ट होतो. त्यामुळे कितीही प्रयत्न केला तरी ती पुसली जात नाही. ही शाई म्हैसूर येथील "म्हैसूर पेंट्‌स ऍण्ड वॉर्निश लिमिटेड कंपनी' मध्ये तयार केली जाते. ही कंपनी कर्नाटक सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी शाईचा पुरवठा करण्याचे एकमेव कंत्राट याच कंपनीला दिले आहे. त्यामुळे या शाईला "म्हैसूरची शाई' म्हणून ओळखले जाते.



मतदानापूर्वी मतदाराच्या डाव्या तर्जनीवर न पुसली जाणारी शाई लावली जाते. त्यानंतर त्याची स्वाक्षरी किंवा अंगठा घेतला जातो. मतदान अधिकारी मतदाराच्या डाव्या तर्जनीवर लावलेल्या शाईची तपासणी करतात. डाव्या तर्जनीची तपासणी करून देणारी व्यक्ती मतदानासाठी अपात्र ठरू शकते. जर एखाद्या मतदाराला डाव्या हाताची तर्जनी नसेल तर त्या व्यक्तीच्या डाव्या हातावरील कोणत्याही बोटाला शाई लावली जाते.

Web Title: Mysore ink to be seen on voters' finger; Distribution of nine thousand bottles in Satara district