पश्चिम महाराष्ट्र

Mohol News : सोलापूर-पुणे महामार्गावर अज्ञात पुरुषाचा कुजलेला मृतदेह सापडला, मोहोळ पोलिसांचा तपास सुरू

Solapur Pune Highway : सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मोहोळजवळ एका अज्ञात पुरुषाचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडल्याने पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, नागरिकांनी माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Mohol News

Mohol News

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गा वरील एका हॉटेल समोर महामार्गाच्या दोन्ही रस्त्याच्या दुभाजकात एका अज्ञात पुरूषाचा मृतदेह सापडला असून, मोहोळ पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत त्याची अकस्मात मयत अशी नोंद केली आहे.

Loading content, please wait...
Pune Solapur Highway
Nashik- Pune highway
unidentified body found
Kolhapur fire incident
Solapur-Hyderabad highway crash
Mohol police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com