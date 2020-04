याला म्हणतात मदत... नागवडे साखर कारखाना देणार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 10 हजार 

श्रीगोंदे : कोरोनावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी नागवडे साखर कारखाना श्रीगोंदे नगरपालिकेला 50 हजार रुपये आणि तालुक्‍यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 10 हजार रुपयांचा तातडीचा मदत निधी देणार आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे यांनी ही माहिती दिली. नागवडे म्हणाले, की कोरोनाचे संकट मोठे असून, सर्वांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. तालुक्‍यात अद्याप एकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळलेला नाही, ही दिलासादायक बाब आहे. तरीदेखील नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. या कठीण परिस्थितीत विनाकारण घराबाहेर पडण्याचे टाळावे. घाबरून न जाता आवश्‍यक खबरदारी घेतल्यास आपण या संकटापासून स्वतःचे, कुटुंबाचे व आपल्या समाजाचे आणि देशाचेही संरक्षण करू शकतो. त्यादृष्टीने नगरपालिकेसह प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर काम सुरू आहे. या कामांसाठी नागवडे कारखान्याने मदत निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगराध्यक्ष शुभांगी पोटे व मुख्याधिकाऱ्यांच्या मागणी प्रस्तावानुसार नगरपालिकेला 50 हजार रुपयांचा मदत निधी देणार असून, तालुक्‍यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा तातडीचा मदत निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकांनी कारखान्याकडे मदत निधी मागणी प्रस्ताव समक्ष किंवा ई-मेलद्वारे पाठवावेत. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या ग्रामपंचायतीला 10 हजार रुपयांचा मदत निधी तातडीने वर्ग केला जाईल. या निधीचा वापर कोरोनावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, गरजूंना जीवनावश्‍यक वस्तूपुरवठा, अन्नदान, निर्जंतुकीकरण, औषध फवारणी, तसेच रुग्णांवरील औषधोपचार व सॅनिटायझर, मास्क खरेदी यासाठीच केला जाणे अपेक्षित आहे, असेही नागवडे म्हणाले. कारखान्यातर्फेही उपाययोजना

नागवडे कारखान्याकडूनदेखील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचे सांगत नागवडे म्हणाले, ""कारखाना आवारासह कार्यस्थळाच्या परिसरासह कामगार वसाहत, कारखान्यावरील दुकानचाळ परिसर, श्री लिंगाळेश्वर मंदिर परिसर निर्जंतुकीकरण केले जाणार आहे. गरज पडल्यास या कामी स्थानिक प्रशासनालाही आर्थिक सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे.''

