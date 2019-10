श्रीगोंदे (नगर) : कॉंग्रेसचे नेते राजेंद्र नागवडे समर्थकांसह आज भाजपात अधिकृतरीत्या प्रवेश करणार आहेत. सिद्धटेक (ता. कर्जत) येथे पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या प्रचारार्थ होणाऱ्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस नागवडे यांचे समर्थकांसह स्वागत करणार आहेत. मुंबई येथे गेल्या आठवड्यात नागवडे यांचा झालेला प्रवेश गोपनीय ठेवण्यात आला. मात्र, आता निवडणूक दहा दिवसांवर आली. त्यामुळे जाहीर प्रवेश करण्याच्या हालचाली दोन दिवसापासून सुरू होत्या. काल (गुरुवारी) नागवडे व त्यांचे समर्थकांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याशी लोणी येथे प्रदीर्घ चर्चा केली. त्यानंतर आजच्या प्रवेशाचा निर्णय घेण्यात आला. नागवडे यांच्यासह नगराध्यक्ष शुभांगी पोटे व त्यांचे सहकारी नगरसेवकही भाजपात जाणार असल्याचे समजते. मात्र, त्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही. विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या एका नागवडे समर्थकांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनुराधा नागवडे यांच्या प्रवेशावर अजून प्रश्नचिन्ह आहे. त्या कॉंग्रेसच्या चिन्हावर जिल्हा परिषदेत निवडून गेले असून, त्या आज प्रवेश करणार की, नंतर याबाबत अजूनही ठरलेले नाही.

Web Title: Nagwade's entry into BJP today in the presence of the Chief Minister