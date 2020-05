राष्ट्रवादीचा नगरसेवक खंडेराव जाधवला अटक...आता चार दिवस पोलिस कोठडीत मुक्काम 

इस्लामपूर (सांगली)-इस्लामपूर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार यांच्यावर त्यांच्या केबिनमध्ये जाऊन धमकी देणारा राष्ट्रवादीचा स्वीकृत नगरसेवक खंडेराव जाधव याला इस्लामपूर पोलिसांनी आज पहाटे अटक केली आहे. त्यांच्या अटकेसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वगळता इतर सर्वपक्षीय स्तरातून दबाव वाढत चालला होता. आज अटकेनंतर त्याला येथील न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. मुख्याधिकारी यांना केबिनमध्ये घुसून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खंडेराव हा पसार झाला होता. त्याचा इस्लामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयातील अटकपूर्व जामिन फेटाळल्यानंतर तो उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती होती. दरम्यान त्यापूर्वीच इस्लामपूर पोलिसांनी आज पहाटे त्याला अटक केली. मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये घुसून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न व जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी तसेच शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी जाधव याच्यावर इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात आठवड्यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. शहरातील कंटेन्मेंट झोनमध्ये असलेल्या बियर बारमधून कचरागाडीतून दारूची वाहतूक केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर जाधव याने मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार यांच्यावर केबिनमध्ये जाऊन त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याची पवार यांची तक्रार आहे. शिवाय खुर्ची घेऊन मारण्याचा प्रयत्न केल्याचेही म्हटले आहे. जाधव याच्यावर यापूर्वीही मारामारी, खुनाचा प्रयत्न यासह इतर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिस अधिकारी तसेच मुख्याधिकारी यांनाही त्याने धमकी दिली होती. नुकत्याच दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पसार झालेल्या खंडेरावला अटक करून आज न्यायालयात हजर करण्यात आले असता चार दिवस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.



Web Title: NCP corporator Khanderao Jadhav arrested. Now stay in police custody for four days