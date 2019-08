राष्ट्रवादीच्या रश्मी बागल बांधणार शिवबंधन

पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळ्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रश्मी बागल व त्यांचे बंधू दिग्विजय बागल उद्या (ता. 20) शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. उद्या दुपारी बारा वाजता मातोश्रीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेश होईल. राष्ट्रवादीचे पक्षनेतृत्व कामाची कदर करत नसल्याने पक्ष सोडणार असल्याचे रश्मी यांनी यापूर्वी सांगितले होते. रश्मी बागल यांची पक्षाला सोडचिठ्ठी हा सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीला मोठा धक्का आहे. करमाळ्यातील बागल गटाच्या मेळाव्यात रश्मी व दिग्विजय यांनी पक्षांतराची घोषणा केली.

