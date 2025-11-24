पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : “आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा

Jayant Patil Assures: उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये दशसूत्री जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला.
Jayant Patil Assures

Jayant Patil Assures

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर: उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये दशसूत्री जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Sangli
Jayant Patil
NCP
political
election
Paschim maharashtra
Political Culture
political parties
nagarpalika
Ishlampur
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com