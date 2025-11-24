Sangli News : “आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा

ईश्वरपूर: उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये दशसूत्री जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. .सत्ता आल्यानंतर नागरिकांना कोणत्या मुख्य १० सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. हे सांगणारा हा जाहीरनामा आहे.‘‘आमच्या सहकाऱ्यांना संधी द्या, मी व माझे सहकारी हा जाहीरनामा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू, ’’अशी ग्वाही आमदार जयंत पाटील यांनी याप्रसंगी दिली..Chandrakant Patil : कोल्हापुरात प्रत्येक मंगळवारी भाजपमध्ये एकाचा प्रवेश होणार, चंद्रकांत दादांची भविष्यवाणी.प्रा. शामराव पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शहाजी पाटील, ज्येष्ठ नेते बी. ए. पाटील, माजी नगराध्यक्ष भगवान पाटील, माजी नगरसेवक खंडेराव जाधव, माजी उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील, माजी महिला शहराध्यक्षा रोझा किणीकर, प्रदेश सदस्या कमल पाटील, प्राचार्य राजेंद्र कुरळपकर उपस्थित होते..जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘शहरातील उद्ध्वस्त केलेल्या मूलभूत सोयी-सुविधा पुन्हा दुरुस्त करणे, हे मोठे आव्हान आहे. पिण्याचे पाणी, तसेच रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी हा गंभीर विषय आहे. .नगराध्यक्षपदासाठी जयंत पाटलांचा महत्त्वाचा निर्णय; 'या' नेत्याला उतरवलं मैदानात, जगात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला दिलं खुलं आव्हान.शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधा दुरुस्त करून प्रशासन पारदर्शी आणि लोकाभिमुख करणार आहोत. शहरातील बेघरांच्या घरकुल योजना मार्गी लावणे, शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे, तसेच हे शहर पुन्हा राज्यातील एक प्रगत व स्वच्छ-सुंदर शहर बनवू. सुशिक्षित, अनुभवी, तरुण सहकाऱ्यांना आशीर्वाद द्यावा.’.प्रा. शामराव पाटील म्हणाले, ‘‘आम्ही शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सूचना घेऊन वास्तववादी जाहीरनामा देत आहोत.’’ माजी उपनगराध्यक्ष शंकरराव चव्हाण, संचालक शैलेश पाटील, उमेश रायगांधी, युवक शहराध्यक्ष उपस्थित होते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.