राष्ट्रवादीचे दिलीपतात्यांचा "शुभ्र लूक'

सांगली ः राष्ट्रवादीचे प्रदेश जनरल सेक्रेटरी आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी नुकतेच दोन फोटो फेसबूक पेजवर अपलोड केलेत. त्यात तात्यांची दाढी चांगलीच वाढल्याचे दिसते आहे आणि ती शुभ्र पांढरी झालीय. "अभी तो मैं जवान हूँ' म्हणणाऱ्या तात्यांचा हा "शुभ्र लूक' पाहून अनेकांनी त्यांना फोन केलेत. पण, तात्या म्हणाले, ""एकवेळ पांढरी दाढी दिसली तरी चालेल, पण दाढी करायला बोलावून कोरोनाची भिती का बाळगा.'' दिलीततात्या मूळ वाळव्याचे. मुक्काम असतो इस्लामपूरात. ते लोकनेते राजारामबापू पाटील यांचे कट्टर कार्यकर्ते होते आणि आता पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. गेल्या पाच वर्षांपासून ते जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आहेत. कोरोनाच्या धास्तीमुळे सध्या सर्वत्र लॉकडाऊन आहेच, शिवाय इस्लामपूर शहर आणि वाळवा तालुका हॉटस्पॉट आहेत. त्यामुळे दिलीपतात्यांनी दाढी करण्यापेक्षा ती वाढलेली बरी, अशी भूमिका घेतली आहे. मध्यप्रदेशात केशकर्तन करायला गेले आणि कोरोनाबाधित झाले, असे नऊ लोकांबाबत घडले आहे. त्यामुळे मी आपला दाढीच न करण्याचा निर्णय घेतला, असे तात्या सांगतात. ते म्हणाले, ""मी वीस वर्षांपूर्वी स्वतःच्या हाताने दाढी केली होती. त्यानंतर दाढी कोरून घ्यायला लागलो. आता काहीच करता यायचे नाही.'' गंमत म्हणजे, इस्लामपूरच्या राजकीय मैदानात सन 2014 साली वाढलेली दाढी प्रकरण चांगलेच गाजले होते. जयंतरावांचे एकेकाळचे कट्टर विरोधक माजी खासदार राजू शेट्टी हे नेहमी दाढी वाढवून असतात. त्याबाबत जयंतरावांनी "दाढीवाल्यांचा भरवसा नाही', असे विधान केल्यानंतर जोरात रान उठले होते. ते शांत करायला काही महिन्यांनी जयंतराव स्वतः दाढी वाढवून फिरत होते. त्यामुळे इस्लामपूर आणि दाढीचे राजकारण हा काही नवा विषय नाही. पण, दिलीपतात्यांची वाढलेली पांढरी शुभ्र दाढी त्यांच्या आवडत्या "मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया', या गाण्याला साजेशीच आहे.

Web Title: ncp leader diliptatya patil uplode his photos in new look