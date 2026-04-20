NCP Sangli Crisis : सांगलीच्या राजकारणात खळबळ! 'राष्ट्रवादी'च्या 35 जणांचे राजीनामे; मैनुद्दीन बागवान यांच्याविरोधात बंड, स्वीकृत निवडीचा वाद

सांगली : प्रदेश राष्ट्रवादीचा आदेश डावलून महापालिका स्वीकृत नगरसेवकपदी अशोक मासाळे यांची निवड केल्याप्रकरणी माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांची पक्षातून (NCP Sangli political crisis latest news) हकालपट्टी करा, अशी मागणी करत मिरजेतील ३५ जणांनी आज पदांचे राजीनामे दिले. यामुळे अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वादळ उठले आहे. या प्रकरणाचा अहवाल शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांनी प्रदेशकडे पाठवला आहे..महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक निवडी शुक्रवारी झाल्या. राष्ट्रवादीने स्नेहल सावंत, अशोक मासाळे यांची निवड झाली. प्रदेश समितीकडून स्नेहल सावंत, दिगंबर जाधव यांचे नाव निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बागवान यांनी सभेत मासाळे यांचे नाव दिले. हा प्रकार म्हणजे अजित पवार यांच्या निधनाच्या घटनेचा गैरफायदा घेण्यासारखे असल्याचा आरोप जगदाळे यांनी केला आहे..जाधव यांनी तर या निवडीमागे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. आज त्याचे अधिक तीव्र पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी युवकचे शहराध्यक्ष तोहिद फकीर, स्वयंरोजगार सेलचे प्रशांत माने, सेवा दराचे प्रशांत आगवेकर तसेच मितेश मोरे, ज्ञानेश पाटील, दादासाहेब कोळेकर, कुपवाडचे स्वप्नील जाधव, ओंकार मोरे, मुदत्सर मुजावर, मुजफ्फर सनदी, सागर खंडागळे, सोमेश्वरी मुंडे, शरद सावंत, राहुल कुरणे, आशुतोष धोतरे, मुसा शेख यांच्यासह ३५ जणांनी राजीनामा दिला आहे..पक्षात एक तर बागवान राहतील किंवा आम्ही, अशी भूमिका या मंडळींनी घेतली आहे. युवक राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष उत्कर्ष खाडे म्हणाले, 'अनेक लोक अजितदादांसोबत संकटात उभे राहिले. महापालिका निवडणुकीत १६ जागा निवडून आल्या. असे असताना स्वीकृत म्हणून ज्याचे नाव आले, ती व्यक्ती पक्षाचा प्राथमिक सदस्यदेखील नाही. यावर कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा ताकदीने सुरू आहे. पक्षश्रेष्ठी योग्य न्याय देतील.'.पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची नाराजी सहाजिक आहे. जे घडले, ते अत्यंत चुकीचे आणि दुर्दैवी होते. अजितदादांच्या पश्चात कुणाचा धाक राहिला नाही, असाच संदेश त्यातून जाता कामा नये. याबाबतचा सविस्तर अहवाल मी प्रदेशकडे पाठवला आहे. मैनुद्दीन बागवान यांची कृती अत्यंत चुकीची होती. त्यावर योग्य निर्णय होईल.-पद्माकर जगदाळे, शहर जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी.