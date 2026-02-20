पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प.) च्या वर्चस्वाची सुरुवात; महाडिक गटाला धक्का, ‘स्थानिक’च्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी

NCP (Sharad Pawar) : वाळवा तालुक्यातील पेठ जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)ने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्तांतर घडवून आणले. पाणीप्रश्न, स्थानिक विकास आणि शेतकरी मुद्द्यांवर आधारित प्रचारामुळे मतदारांनी नऊ वर्षांनंतर निर्णायक कौल दिला.
Supporters celebrate after NCP

सकाळ वृत्तसेवाधर्मवीर पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील पेठ जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्तांतर घडवून आणले. प्रचारादरम्यान गावोगावीचे मूलभूत प्रश्न, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना तसेच स्थानिक विकासाचे मुद्दे ठळकपणे पुढे आले.

