Sangli ZP : राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प.) च्या वर्चस्वाची सुरुवात; महाडिक गटाला धक्का, ‘स्थानिक’च्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी

ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील पेठ जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्तांतर घडवून आणले. प्रचारादरम्यान गावोगावीचे मूलभूत प्रश्न, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना तसेच स्थानिक विकासाचे मुद्दे ठळकपणे पुढे आले. .पेठ गटासह पेठ आणि साखराळे गणात राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. त्यामुळे पेठमधील निकाल भाजपसाठी धक्कादायक मानला जात आहे. मागील निवडणुकीत रयत विकास आघाडीविरुद्ध राष्ट्रवादी अशी थेट लढत झाली होती. .Sangli ZP : एकसंध लढल्यामुळे भाजपला धोबीपछाड; काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला, आगामी वाटचालीत भिलवडीतून उभारी.त्यावेळी पेठ गटातून जगन्नाथ माळी, पेठ गणातून वसुधा दाभोळे आणि साखराळे गणातून रंजना माने विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतर जगन्नाथ माळी यांना जिल्हा परिषदेत सभापतिपदही मिळाले होते. तब्बल नऊ वर्षांनंतर झालेल्या या निवडणुकीत मोठी चुरस पाहायला मिळाली. .साखराळे येथे आमदार जयंत पाटील यांचे मतदान, तर पेठ येथे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांचे मतदान असल्याने ही लढत प्रतिष्ठेची ठरली. निवडणुकीपूर्वी माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्या कार्यकर्त्यांनी 'तुतारी'चा झेंडा हाती घेतल्याने राजकीय वातावरण अधिक रंगले..Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .भाजपकडून सम्राट महाडिक व जिल्हा बँकेचे संचालक राहुल महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली जगन्नाथ माळी, विजय पाटील, वसुधा दाभोळे, शंकर पाटील, चंद्रकांत पवार, राहुल पाटील, दिग्विजय मोहिते, बबन शिंदे आदींनी प्रचाराची धुरा सांभाळली. .तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विजय पाटील, अतुल पाटील, डॉ. अभिराज पाटील, संदीप पाटील, विजय द. पाटील, वसंत शिंदे, नामदेव मोहिते, संजय शिंदे आदींनी जोरदार प्रचार मोहीम राबवली..पेठ गावचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याभोवतीचे राजकारण, पाणंद रस्ते, शेतकरी योजना, 'लाडकी बहीण' योजना तसेच शेतीविषयक धोरणे हे मुद्दे प्रचारात गाजले. गत पराभवानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निवडणुकीत पुनरागमन केले..पेठ गटात भाजपच्या पूजा दाभोळे आणि राष्ट्रवादीच्या मंदा माळी यांच्यात झालेल्या लढतीत मंदा माळी यांनी ४ हजार ११७ मतांनी विजय मिळवला. पेठ गणात सख्ख्या चुलत जाऊबाई आमनेसामने होत्या. .यात वृषाली पाटील यांनी वेणूताई पाटील यांचा २ हजार २४ मतांनी पराभव केला. साखराळे गणात प्रदीप पाटील यांनी दिलीप जंगम यांच्यावर २ हजार २०७ मतांची आघाडी घेत विजय संपादन केला..पाण्याचा प्रश्न निर्णायकनिवडणुकीआधी पेठमधील पाणीप्रश्न विशेष चर्चेत होता. पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटींमुळे पुरवठा खंडित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अतुल पाटील यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. .तसेच सम्राट महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायतीवर मोर्चा काढण्यात आला होता. पाणीप्रश्नावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी आमनेसामने आल्याने हा मुद्दा निवडणुकीत निर्णायक ठरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले..स्थानिक सत्तांचा प्रभावगटातील स्थानिक सत्तेचाही निकालावर प्रभाव पडल्याचे दिसून आले. अतुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पेठ ग्रामपंचायतीत सत्तांतर झाले आहे. माणिकवाडी, कापूसखेड, साखराळे, हुबालवाडी आणि नायकलवाडी येथील ग्रामपंचायती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत, तर महादेववाडी येथे भाजपची सत्ता आहे. या स्थानिक राजकीय समीकरणांचा परिणाम निवडणुकीत स्पष्टपणे जाणवला.