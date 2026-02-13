पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : "वाटेगावमध्ये राष्ट्रवादी (श.प.)चा झेंडा फडकला; जयंत पाटील यांच्या रणनीतीने महायुतीचा डाव उधळला!"

NCP (Sharad Pawar) : वाटेगाव जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक यंदा चुरशीची ठरली. ऐन निवडणुकीपूर्वी झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे महायुतीचे पारडे जड मानले जात होते. मात्र आमदार जयंत पाटील यांच्या नियोजनबद्ध रणनीती आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या एकजुट.
ईश्वरपूर : आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील व सरपंच हर्षवर्धन पाटील यांच्या नियोजनबद्ध रणनीतीला वाटेगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला पुन्हा यश मिळाले. वर्चस्वही सिद्ध केले.

