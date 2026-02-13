Sangli Election : कासेगावमध्ये राष्ट्रवादीचा झेंडा कायम; पण नेर्लेत अवघ्या १८ मतांनी निसटला विजय!

नेर्ले : कासेगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) चे सांगली जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील किंगमेकर ठरले. आमदार जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी विजयश्री खेचून आणली. तंटामुक्तीचे माजी अध्यक्ष सतीश पाटील (नेर्ले) यांनी मुलगा समर्थला पंचायत समितीत निवडून आणत राष्ट्रवादीला शह दिला. .महायुतीच्या नेत्यांनी उमेदवार उभे करून संपर्क कमी ठेवला. दोन्ही पक्षांच्या ठराविक स्थानिक कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले. महायुतीच्या नेत्यांनी स्वतःच्या विभागात लक्ष दिल्यामुळे कासेगाव जिल्हा परिषद गटात भाजपच्या मतांत घट पाहायला मिळाली.. Sangli ZP : सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा इतिहास; तासगाव तालुक्याचे निर्विवाद वर्चस्व.कासेगाव जिल्हा परिषद गटात संगीता संभाजी पाटील यांचा मताधिक्याने विजय झाला. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील यांच्या पत्नी सुप्रिया देवराज पाटील यांनी कासेगाव पंचायत समितीत एकतर्फी विजयश्री खेचून आणली..भाजपच्या संध्या पाटील यांना हार पत्करावी लागली. नेर्ले येथे चुरशीच्या ठरलेल्या पंचायत समितीच्या महेश पाटील व समर्थ पाटील यांच्या लढतीत दोन्हीही कार्यकर्त्यांची उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली असताना वीस वर्षीय भाजपच्या समर्थ पाटील यांचा केवळ १८ मतांनी विजय झाला. नेर्ले पंचायत गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले..Sangli ZP Elections: काँग्रेसमध्ये विश्वजित हुकमी एक्का; विशाल पाटील, सावंत यांना धक्का; ‘पलूस-कडेगाव’ने राखली लाज, ; जत भुईसपाट तर मिरजेत हाराकिरी.महेश मोहन पाटील यांच्यासाठी देवराज पाटील यांनी तांबवे, नेर्ले या गावांत स्थानिक नेत्यांच्या गुप्त बैठका घेतल्या. त्याचा परिणाम तांबवे गावातून राष्ट्रवादीचे महेश पाटील यांना ४५० च्या वर मताधिक्य मिळाले..परंतु, नेर्ले येथील १० बूथवर झालेल्या मत मोजणीत महेश पाटील व समर्थ पाटील यांच्यात चुरस लागली. चुरशीने झालेल्या मोजणीनंतर भाजपचे समर्थ पाटील यांचा विजय झाला. महेश पाटील यांना पराभव स्वीकारावा लागला. .विविध सामाजिक कार्यात अग्रेसर महेश पाटील यांचा अगदी थोड्या मतांनी झालेला हा पराभव जिव्हारी लागला. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तांबवे, नेर्ले येथील कार्यकर्त्याशी संवाद साधत समर्थ यांना साथ दिली..कासेगाव जिल्हा परिषद व पंचायत समिती विभागात राष्ट्रवादीचे आजही प्राबल्य आहे. जिल्हा परिषद सदस्य संगीता पाटील, पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया पाटील यांना मताधिक्याने निवडून आणण्यासाठी देवराज पाटील किंगमेकर ठरले..निवडणुकीत झालेल्या मतांपैकी ४० टक्के मते ही महायुतीच्या पारड्यात पडली. जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादीला नेर्लेतून अंदाजे ८९६ मतांची आघाडी, तर पंचायत समितीला १८ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला. नेर्लेतील जनतेच्या मनात काय आहे? राष्ट्रवादीच्या सर्व नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. ‘नोटा’ चा फटका राष्ट्रवादी च्या महेश पाटील यांना बसला..निवडणुकीत गाजलेले मुद्देनेर्ले येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवणे, मुबलक पाणी मिळणेबाबत, प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा, सरपंच संजय पाटील यांच्या कामावर हुकूमशाही व हिटलरशाहीचा आरोप सतीश पाटील यांनी केला, सरपंच संजय पाटील यांनी सतीश पाटील यांच्या घराणेशाहीचा लेखा जोखा मांडला, आमदार जयंत पाटील यांनी मॉडेल स्कूल व प्राथमिक आरोग्य केंद्र हेच विषय घेतले..निकालावर नजरकासेगाव जिल्हा परिषद गटसौ. संगीता संभाजीराव पाटील -१२,४७७ मते राष्ट्रवादी (श.प. )सौ. जयश्री विश्वास माने(भाजप) - ६४६२ मतेनोटा-२५५.कासेगाव पंचायत गणसौ. सुप्रिया देवराज पाटील - ६२१९ मतेसौ. संध्या गणेश पाटील - २४८६ मतेनोटा- १४८.नेर्ले पंचायत गणसमर्थ सतीश पाटील - ५११५ मतेमहेश मोहन पाटील - ५०९७ मतेनोटा-१२९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.