पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : कासेगावमध्ये राष्ट्रवादीचा झेंडा कायम; पण नेर्लेत अवघ्या १८ मतांनी निसटला विजय!

NCP Victory : कासेगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने पुन्हा एकदा आपला गड राखत विजयश्री खेचून आणली. जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील यांनी ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावत पक्षाला निर्णायक यश मिळवून दिले.
Nerle Panchayat.

sakal

विजय लोहारसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेर्ले : कासेगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) चे सांगली जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील किंगमेकर ठरले. आमदार जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी विजयश्री खेचून आणली. तंटामुक्तीचे माजी अध्यक्ष सतीश पाटील (नेर्ले) यांनी मुलगा समर्थला पंचायत समितीत निवडून आणत राष्ट्रवादीला शह दिला.

