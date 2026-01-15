NEET PG Eligibility : नीट पीजी 2025 मध्ये ऐतिहासिक निर्णय! पात्रता गुण थेट शून्यावर; वैद्यकीय प्रवेशात मोठा बदल

सांगली : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक नीट पीजी २०२५ परीक्षेच्या तिसऱ्या फेरीत पात्रता गुण कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता खुल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सात पर्सेंटाईल गुण व याच प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पाच पर्सेंटाईल गुण अनिवार्य करण्यात आले आहेत..विमुक्त जाती, अनुसूचित जाती आणि जमाती आदी सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी आता शून्य पर्सेंटाईल गुण म्हणजेच केवळ नीट पीजी परीक्षा दिली असली तरीही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे..NEET PG : ‘नीट-पीजी’च्या कट-ऑफला कात्री; शून्य पर्सेंटाइल असले तरी राखीव प्रवर्गास प्रवेश.दरवर्षी खुला गट व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना ५० पर्सेंटाईल, तर इतर सर्व राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ४० पर्सेंटाईल गुणांची आवश्यकता असते. यावर्षी सुरुवातीला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी नीट पीजी परीक्षेत खुल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २७६ गुण आवश्यक करण्यात आले होते. .आता या प्रवर्गातील १०३ गुण मिळविणारे विद्यार्थीही पात्र ठरणार आहेत. याच प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना याआधी २५५ गुणांची आवश्यकता होती. आता ९० गुण मिळविणारे विद्यार्थी पात्र ठरणार आहेत. .'मला डॉक्टर व्हायचं नाही', MBBS प्रवेशाच्या आदल्या दिवशी संपवलं जीवन, NEET परीक्षेत ९९ टक्के.विमुक्त जाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आदी सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना याआधी प्रवेशासाठी २३५ गुणांची आवश्यकता होती; मात्र आता वजा चाळीस गुण म्हणजेच केवळ नीट पीजी परीक्षा दिली असली तरीही हे विद्यार्थी पात्र ठरणार आहेत..अॅनॉटॉमी, फिजिओलॉजी, मायक्रोबॉयोलॉजीसारख्या नॉन क्लिनिकल विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी फारसे विद्यार्थी इच्छुक नसतात. त्यामुळे अनेक राज्यांतील खासगी महाविद्यालयातील या विषयाच्या जागा रिक्त राहत असल्याने हे पात्रता गुण घटवणे भाग पडते; मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात पात्रता गुण कमी केल्याने नीट पीजी परीक्षेचे औचित्यच काय, असा प्रश्न उभा राहतो.- डॉ. परवेज नाईकवाडे, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया समुपदेशक, सांगली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.