NEET PG Eligibility : नीट पीजी 2025 मध्ये ऐतिहासिक निर्णय! पात्रता गुण थेट शून्यावर; वैद्यकीय प्रवेशात मोठा बदल

Eligibility Cutoff Reduced : तिसऱ्या फेरीत खुला व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी पात्रता थेट सात पर्सेंटाईलवर आणण्यात आली असून अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Medical students check NEET PG 2025 eligibility updates after the cut-off reduction announcement.

सांगली : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक नीट पीजी २०२५ परीक्षेच्या तिसऱ्या फेरीत पात्रता गुण कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता खुल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सात पर्सेंटाईल गुण व याच प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पाच पर्सेंटाईल गुण अनिवार्य करण्यात आले आहेत.

