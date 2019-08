वाहतूक बंद होऊनही "धोका' उभाचं ; ढेबेवाडीचा पूल हटविण्याकडे दुर्लक्ष

ढेबेवाडी : वाहतूक बंद केलेले जुने पूल धडाधड कोसळत असताना ढेबेवाडी-कऱ्हाड मार्गावरील येथील वांग नदीवरचा जुना पूल मात्र बांधकाम विभागाने आठ वर्षांपासून तसाच ठेवला आहे. या पुलाशेजारी बांधलेल्या नवीन उंच पुलावरून सध्या वाहतूक सुरू असली तरी जुन्या पुलावर अजूनही कपडे व वाहने धुण्यासह मासेमारीसाठी सुरू असलेली लोकांची वर्दळ ध्यानात घेऊन दुर्घटनेपूर्वीच हा पूल हटविण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. ढेबेवाडीजवळ वांग नदीवर पूल नसल्याने पूर्वी लोकांना काहिलीतून ये-जा करावी लागायची. त्यानंतर सुमारे साठ वर्षांपूर्वी नदीवर दगडी दाऱ्याचा पूल बांधण्यात आला. त्यावेळी कमी उंचीच्या पुलाला ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला होता. मात्र, त्यास कुणी जुमानले नाही. कऱ्हाड- ढेबेवाडी मार्गावरचा हा महत्त्वाचा पूल असला तरी पावसाळ्यात वारंवार तो पाण्याखाली राहून वाहतूक विस्कळित होण्याचे प्रकार घडायचे. दरम्यानच्या काळात वाहतुकीचा वाढता ताण आणि सतत बसणाऱ्या पुराच्या तडाख्याने धोकादायक बनलेला हा पूल हटवून नवीन उंच पुलाची मागणी जनतेतून जोर धरू लागल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नातून पुलाचे बांधकाम मार्गी लागून जुन्या पुलाजवळच तातडीने नवीन उंच पूल उभारण्यात आला, सध्या त्यावरूनच वाहतूक सुरू असली तरी त्यालगतचा जुना धोकादायक पूल बांधकाम विभागाने तसाच ठेवल्याने दुर्घटनेची भीती निर्माण झाली आहे. जुन्या पुुलावरील वाहतूक आठ वर्षांपासून बंद असली तरी कपडे व वाहने धुण्यासह मासेमारीसाठी पुलावर नेहमी मोठी गर्दी असते. जवळच पाचूपतेवाडीची समशानभूमी असल्याने अंत्यसंस्कार व रक्षाविसर्जनास येणारे ग्रामस्थही पुलावर गर्दी करतात. गणेशमूर्ती विसर्जनादिवशीही तेथे झुंबड असते. मराठवाडी व महिंद धरणातून सोडलेले पाणी बंधाऱ्यात अडविल्याने आता वर्षभर या पुलाजवळ तुडुंब पाणी असते. सतत पाण्यात राहिल्याने आणि लगतच नदीच्या दोन प्रवाहाचा संगम होत असल्याने पुलाचे दगडी पिलर निसटत चालले आहेत. दुर्घटनेपूर्वीच हा पूल हटविण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

