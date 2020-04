सुप्रिया सुळे का म्हणाल्या नीलेश लंकेंचा अभिमान वाटतो

निघोज : निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत प्रवेश करून नीलेश लंके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तिकीट मिळवले. आणि विक्रमी मतांनी विजयी झाले. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे मातब्बर नेते विजय औटी यांचा विक्रमी मतांनी त्यांनी पराभव केला. ते अल्पावधीतच त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वास संपादन केला. रोहित पवार यांच्याही ते जवळ आहेत. सर्वच पवार कुटुंबीय लंके यांचा आपल्या भाषणात उल्लेख करीत असतात. आमदार नीलेश लंके स्वतः आपल्या मतदारसंघात जाऊन स्वतः औषध फवारणी करत असल्याच्या बातम्या आणि त्याचे फोटो सोशल मीडिया आणि माध्यमातून बातम्या आल्या होत्या. यावर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या सोशल मीडियातील पेजवर राष्ट्रवादीचे पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांचा स्वतः ट्रॅक्‍टर चालवत औषध फवारणी करतानाचा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. आमच्या ह्या आमदारांचा मला अभिमान आहे, अस म्हटलं आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घराबाहेर ही पडत नाहीत. मतदारसंघ वाऱ्यावर सोडला असल्याच चित्र आहे.परंतु स्वतः हा आमदार गावोगावी फिरून जनतेला घरात राहण्याची विनंती करून स्वतः आरोग्य कर्मचारी आणि गावकऱ्याबरोबर औषध फवारणी करीत असल्याचे दिसत आहे. जनतेच्या सुख दुःखात सामील होणं माझी जबाबदारी असून कुटुंब प्रमुख म्हणून ती जबाबदारी मी पार पाडत आहे.असं हा आमदार म्हणत आहे. म्हणूनच तर सुप्रिया सुळे यांनी देखील ट्विट करत आम्हांला नीलेश लंके आमचा आमदार आहे, याचा अभिमान असल्याच म्हटलं आहे, असा दावा त्यांचे कार्यकर्ते करीत आहेत. सोशल मीडियात असंही बहुतांशी भागात सध्या औषध फवारणी सुरू आहे. काही ठिकाणी गरज नसताना फवारणी केली जात आहे. काही तर केवळ फोटोसाठी हे समाजकार्य करीत आहेत, असाही सूर सोशल मीडियात आहे. चमको लोकांमुळे लोकांच्या जीवितालाही धोका होऊ शकतो, असंही तज्ज्ञ सांगतात. त्याचीही चर्चा पारनेरमध्ये आहे.

Web Title: Nilesh Lanka is proud to say why Supriya Sule