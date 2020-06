शिराळा (सांगली) ः शिराळा तालुक्‍यात गेल्या 24 तासात नऊ जणांना कोरोना बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. मणदूर 5, माळेवाडी 1, खेड 1 पणुंब्रे तर्फ शिराळा 1, पुनवत 1 अशी गावनिहाय रुग्णसंख्या आहे. आजच्या रुग्णसंख्येमुळे शिराळा पश्‍चिम भागातील रुग्णसंख्येच अर्धशतक पूर्ण झाले आहे. एकट्या मणदूर गावातील रुग्णांची संख्या 36 इतकी झाली आहे. आत्तापर्यंत शिराळा तालुक्‍यातील रुग्णाची संख्या 68 तर पश्‍चिम भागातील रुग्णांची संख्या 53 झाली आहे. माळेवाडी येथील 60 वर्षीय वृद्ध 2 जून रोजी आपल्या कुटुंबा समवेत मुंबईहून आले होते. घरीच क्वारंटाईन झाले होते. 50 वर्षापुढील लोकांचे स्वॅब घेणे जात असल्याने त्या वृद्धाचाही स्वॅब घेतला होता. त्यांना कोणताही त्रास जाणवत नाही पण त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपर्कातील चार लोकांना शिराळा येथे क्वारंटाईन करण्यात आले आहे.

मणदूर येथील रुग्ण कोरोना बधितांच्या संपर्कातील असून खेड येथील 44 वर्षीय युवक आपल्या कुटुंबातील तीन जणांच्यासह 6 जून रोजी मुंबईहून आलेले आहेत. ते घरीच क्वारंटाईन होते. त्यास 11जूनला त्रास जाणवू लागल्याने मिरज येथे नेले. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे त्याच्या संपर्कातील तिघांना शिराळा येथे क्वारंटाईन केले आहे. पणुंब्रे तर्फ शिराळा येथील 35 वर्षीय युवक हा मुंबईहून सासुरवाडीत 4 जूनला आला . तो मूळचा कराड तालुक्‍यातील दुशिरे गावचा आहे. मुंवईहून आल्याने त्याचा 10 तारखेला त्याचा स्वॅब घेतला होता. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून त्यास कोणताही त्रास जाणवत नाही. तो पॉझिटिव्ह आल्याने त्याच्या संपर्कातील सहा जणांना शिराळा येथे क्वारंटाईन करण्यात आले आहे.

पुनवत येथे मुंबईहून लेकीकडे आलेल्या 85 वर्षीय महिलेस कोरोनाची लागण झाली आहे. ती मूळची कणदूर येथील आहे. चार दिवसांपूर्वी तिला त्रास जाणवू लागल्याने तिच्या घशाचा स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता. तालुक्‍यात निगडी 4 , रेड 3 , अंत्री खुर्द 1 , मोहरे 2 , खिरवडे 2, करुंगली 1 , चिंचोली 1 , मणदूर 36 काळोखेवाडी 2, रिळे 6,माळेवाडी2,मांगले 3 ,किनरेवाडी 1, लादेवाडी 1,खेड 1,पणुंब्रे तर्फ शिराळा 1,पुनवत 1 असे एकूण 68 रुग्ण झाले आहेत.

निगडी 3,रेड3,चिंचोली 1,करुंगली 1, मोहरे 1,मणदूर 4, खिरवडे 2,रिळे 1 असे 16 कोरोना मुक्त झाले आहेत. शिराळ्यातील एकूण रुग्ण - 68

कोरोना मुक्त- 16

कोरोनामुळे मृत- 2

