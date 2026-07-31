Pune Bangalore Highway : पहिल्याच पावसात 6 पदरी महामार्गाचे पितळ उघडे! गांधी रुग्णालयाजवळ उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली; प्रवास बनला धोकादायक, निकृष्ट कामाबद्दल कारवाई होणार का?

निपाणी : शहरातून जात असणाऱ्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरीकरणाचे काम पूर्णत्वास येत आहे; मात्र आता कामातील विविध त्रुटी, उणीवा यामुळे कामाच्या दर्जाचा प्रश्न निर्माण झाला (Pune Bangalore National Highway construction quality) आहे. बुधवारी (ता. २९) येथील महात्मा गांधी रुग्णालयाजवळील उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याने कामातील गलथानपणा पुन्हा स्पष्ट झाला. दररोज जाणाऱ्या वाहनधारकांसह नागरिकांनी या घटनेचा धसका घेतला आहे. .गांधी रुग्णालयाजवळील पुलाची भिंत ढासळली तरी यापूर्वी झालेले काम दर्जेदार कशावरून झाले, असे कसे म्हणता येईल? अशी शंका आता सर्व स्तरात घेतली जात आहे. एकूणच राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामासह तेथील समस्यांमुळे येथील प्रवास धोकादायक बनल्याची भावना निर्माण झाली आहे. कामातील दोषामुळे संबंधितावर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..बुधवारी भिंत कोसळल्यावर रस्ते निर्मिती विभागाकडून पावसाचे पाणी भिंतीत पाझरल्याने भिंत कोसळली असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र अद्याप काम झालेला महामार्ग सुरू झाला नसताना किंवा त्यावर कुठल्याही वाहनांचा भार नसताना त्याची भिंत कोसळली, तर वाहतूक सुरू झाल्यावर काय होईल, अशी विचारणा नागरिक करीत आहेत. कामात योग्य दर्जाचे साहित्य न वापरणे, पाणी निचऱ्याची व्यवस्था नसणे, भिंतीसाठी ज्या विटा वापरल्या जात आहेत त्याची अडक किंवा पकड मजबूत नसणे, भिंतीत भराव म्हणून खडक ऐवजी माती मोठ्या प्रमाणात वापरणे, हलक्या दर्जाचे स्टील वापरणे आदी कारणे नागरिकांच्या चर्चेत आली आहेत..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.खरे तर दोन महिन्यांपूर्वी मुरगूड रोडवरील उड्डाणपुलाची भिंत अशाच पध्दतीने कोसळली होती. त्यावेळी रस्ते निर्मिती प्रशासनाकडे विचारणा केल्यावर ट्रकच्या धक्क्याने भिंत कोसळली असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र ट्रकच्या धक्क्याने भिंत कोसळत असेल तर त्याचा दर्जा काय असाही प्रश्न उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे या दोन्ही घटनेवेळी बाजूच्या सेवा रस्त्यावरून वाहने किंवा पादचारी नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली आहे. गांधी रुग्णालयाजवळील भिंत कोसळली त्यावेळी बाजूच्या सेवा रस्त्यावरून वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू होती; पण भिंत कोसळल्यावर येथील वाहतूक ठप्प झाली..Maharashtra Fort : महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच 'फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर'; छत्रपती शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांचे जाळे राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडणार, 'या' 11 किल्ल्यांचा समावेश.आधीच सहापदरीकरणाचे काम लांबल्याने वाहनधारक, नागरिक हैराण झाले आहेत. अशातच निकृष्ट आणि दोषपूर्ण काम निदर्शनास आले आहे. यामुळे आता संबंधितावर कारवाई होणार का, अशी विचारणा होत आहे. महामार्गाच्या कामातील अनेक त्रुटी समोर आल्यावर आणि नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्यावर आमदार शशिकला जोल्ले यांनी थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे महामार्ग सहापदरीकरण कामातील हलगर्जीपणा कुणाला भोवणार हे पाहावे लागेल..संतापाची लाटउड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याने वाहनधारक, प्रवासी आणि नागरिकांमध्ये संबंधित ठेकेदाराबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी कामावर खर्च होत असताना थातूरमातूर काम होत असल्याची भावना नागरिकांची आहे. आमदार जोल्ले यांच्यासह शहरातील विविध नागरिकांनी कोसळलेल्या भिंतीसह तेथील कामाची पाहणी केल्यावर कामातील गलथानपणा स्पष्टपणे जाणवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.