Pune-Bengaluru Highway : सहा पदरीकरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह! मुरगूड रोडनंतर आता गांधी हॉस्पिटलजवळ राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली

निपाणी : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा पदरीकरणाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. महामार्गामुळे महात्मा गांधी हॉस्पिटल, खरी कॉर्नर, यरनाळ, शिरगुप्पी परिसरातील वाहनधारक, नागरिकांच्या सोयीसाठी खरी कॉर्नर परिसरात उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. त्यातील काही भाग पहिल्या पावसाने ढासळला आहे. कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले (Pune Bangalore NH48 flyover construction quality) आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी तुळजापूर-लातूर-नागपूर महामार्गावरील उड्डाणपुलाचीही सिमेंट ब्लॉक्सची संरक्षक भिंत कोसळली होती..याबाबत अधिक माहिती अशी- महात्मा गांधी हॉस्पिटल व परिसरातील नागरिकांना जाण्यासाठी गांधी हॉस्पिटल व खरी कॉर्नरदरम्यान उड्डाणपुलाचे काम सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने जुलैच्या पावसातच पुलाचा काही भाग बुधवारी (ता. २९) कोसळला. यावेळी रस्त्यावर वाहनधारक व नागरिक नसल्याने दुर्घटना टळली..Koyna Reservoir Renamed : आता कोयना धरण 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' नावाने ओळखले जाणार; शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, पाहा काय आहे GR?.याबाबत अनेकदा नागरिकांनी तक्रारी केल्या असल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यानेच उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. अद्याप शहरात बहुतांश ठिकाणी उड्डाणपूल व रस्त्याचे काम होणार आहे. घडलेल्या घटनेची दखल घेऊन संबंधितांनी चांगल्या दर्जाचे काम करण्याची मागणी नागरिक व वाहनधारकांतून होत आहे..यापूर्वी मुरगूड रोड पुलाजवळ अशाच प्रकारचा भराव कोसळला होता. आता त्यापासून काही अंतरावरच खरी काॅर्नर पुलाजवळ हा प्रकार घडला आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला बांधल्या जाणाऱ्या भिंतींना तडे जात असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही झाल्या आहेत. बुधवारच्या घटनेने महामार्गाच्या कामाबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Girish Mahajan Retirement : गिरीश महाजनांचे राजकीय निवृत्तीचे संकेत? 'माझ्या सात टर्म झाल्या, अजून किती दिवस...' वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ, उत्तराधिकारीही केला जाहीर!.परिसरातील ग्रामीण भाग आणि महात्मा गांधी हॉस्पिटलला जाणाऱ्या रुग्णांची सोय होण्यासाठी या ठिकाणी उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू आहे. अद्याप काम पूर्ण न होताच भिंत कोसळली आहे. संबंधित कंत्राटदारांनी तत्काळ त्याची दखल घेऊन चांगल्या दर्जाचे उड्डाणपूल निर्माण करावे.-ॲड. संजय चव्हाण, माजी नगरसेवक, निपाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.