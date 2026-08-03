NH48 Wall Collapse : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी! दिल्लीच्या केंद्रीय पथकाकडून निपाणीत अत्याधुनिक यंत्रांनी तपासणी, मोठे अधिकारी अडचणीत?

निपाणी : येथील महात्मा गांधी रुग्णालयाजवळील पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्यानंतर आणि सहापदरीकरणाचे काम निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारीनंतर शनिवारी (ता. १) दुपारी थेट दिल्लीचे केंद्रीय पथक येथे दाखल (Delhi central inspection team NH48 quality check) झाले. पथकाने पडझड झालेल्या ठिकाणी गुणवत्तेची तांत्रिक तपासणी केली. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीसह वेगवेगळ्या पद्धतीने यावेळी तपासणी करण्यात आली. .याबद्दल राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे बंगळूर येथील सरव्यवस्थाप ब्राह्मणकर यांनी दिल्लीच्या पथकाने कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी केली असून, आता थांबलेले काम सुरु होईल असे सांगितले. याप्रकरणी प्रकल्प संचालकांसह संबंधित तीन दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. तर ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..उड्डाणपुलाचे काम सुरु असतानाच पुलाची भिंत कोसळल्याने कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पुलाची भिंत झाल्यावर त्यावर काँक्रिटीकरणाचे काम व्हायला हवे होते, पण जोरदार पावसाने पावसाचे पाणी भिंतीत पाझरत गेले. यामुळे भिंत कोसळली असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या तक्रीरींची गंभीर दखल घेत पथक निपाणीत आले होते..Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी.तिघांवर तात्पुरती कारवाईरस्ते निर्मिती कामातील निष्काळजीपणाबद्दल प्रकल्प संचालक (पी.डी), पुलाचे अभियंते, निवासी अभियंते यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली असल्याचे सांगण्यात आले. गुणवत्ता तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुन्हा पुढे कोणावर कारवाई होणार का? ते स्पष्ट होईल..भिंत कोसळल्याप्रकरणी दिल्ली येथील गुणवत्ता तपासणी पथकाने निपाणीत भेट देऊन तपासणी केली आहे. तांत्रिक पातळीवर सर्व माहिती पथकाने घेतली आहे. अभ्यास करून त्याचा अहवाल तयार होईल. सद्यस्थितीत याप्रकरणी तिघांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.-श्री ब्राह्मणकर, सरव्यवस्थापक, एनएचएआय, बंगळूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.