मुकुंदनगर सील तर रामवाडीत नो एंट्री 

नगर : कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका लक्षात घेता लालटाकी परिसरातील रामवाडी येथील नागरिकांनी रामवाडीमध्ये बाहेरील नागरिकांचा प्रवेश बंद केला आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या नगर शहरात पाचवर गेली आहे. त्यामुळे शहरात भयाचे वातावरण आहे. साधा सर्दी-खोकला झाला तरीही नागरिक डॉक्‍टरकडे जाऊन तपासणी करून घेत आहेत. नगर शहरात काल आणखी दोन रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह निघाल्यामुळे मुकुंदनगर व जामखेड प्रशासनाने सील केले आहे. त्यामुळे दक्षता म्हणून रामवाडीतील नागरिकांनी येणारे सर्व रस्ते बंद करून घेतले आहेत. या रस्त्यांवर हातगाडी, लाकडे आदी लावून प्रवेश बंद करण्यात आला आहे मुकुंदनगरमध्ये पुन्हा औषध फवारणी

महापालिका प्रशासनाकडून मुकुंदनगर भागात विशेष दक्षता घेण्यात आली असून दोन वेळा औषध फवारणी करण्यात आली आहे तसेच घरात व घरासमोर ही औषध फवारणी करण्यात येत आहे त्यातच शहरात गेली तीन दिवसापासून सायंकाळी हलक्‍या पावसाच्या सरी येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या शहरातील औषध फवारणी मोहिमेला थोडा वेळ अधिक लागण्याची शक्‍यता आहे. भाजीबाजारात पोलिस

भाजी घेण्यासाठी नागरिकांची होत असलेली गर्दी लक्षात घेऊन भाजी बाजारात पोलिसांनी गस्त घातली, तसेच ग्राहकांना सोशल डिस्टन्स ठेवण्यासाठी सक्ती करण्यात आली. वाहनांची हवा केली गुल

जिल्हा प्रशासनाकडून आवाहन करूनही काही नागरिक विनाकारण वाहने घेऊन घराबाहेर पडत आहेत अशा नागरिकांना शिक्षण गुन्हे दाखल करणे आधी कारवाई करूनही नागरिक ऐकत नसल्याने आज पोलिस प्रशासनाने अशा नागरिकांच्या वाहनांच्या चाकातील हवा काढून घेतली. त्यामुळे अशा नागरिकांना आपली अवजड वाहने धक्का देत घरापर्यंत न्यावी लागली.

