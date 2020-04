एकही कामगार कारखाना हद्दीबाहेर नको 

इस्लामपूर (जि. सांगली) : महाराष्ट्र शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत एकही कामगार कारखाना हद्दीबाहेर जाणार नाही, याची जबाबदारी त्या त्या कारखान्यावर राहील, अशा सूचना पोलीस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांनी आज साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांला दिल्या. पोलीस उपाधीक्षक कार्यालयात श्री. शर्मा यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. राजारामबापू साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आर. डी. माहुली, "हुतात्मा'चे अजित देशमुख, "विश्वास' चे राम पाटील, "कृष्णा'चे सूर्यकांत दळवी, "दालमिया' चे एस. रंगाप्रसाद, पोलीस उपाधीक्षक कृष्णात पिंगळे उपस्थित होते. वाळवा व शिराळा तालुक्‍यात पाच साखर कारखाने आहेत. त्यातील सुमारे 7 हजार ऊसतोड कामगार आहेत. हे कामगार इतर जिल्ह्यातून ऊसतोडणीसाठी वाळवा व शिराळा तालुक्‍यात आले आहेत. लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने त्यांना बाहेर जाता येत नाही. या सर्व कामगारांची व कुटुंबाची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करणे त्या त्या संबंधित कारखान्यांची जबाबदारी आहे. शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत एकही कामगार कारखाना हद्दीबाहेर जाणार नाही अशा सूचना श्री. शर्मा यांनी बैठकीत दिल्या आहेत बफर झोनला भेट!

इस्लामपूर शहरातील कोरोना बाधित रुग्ण ज्या भागात राहातात त्या गांधी चौक व भाजी मंडई परिसरात पोलीस अधीक्षक श्री. शर्मा यांनी भेट दिली. पोलिसांना संचारबंदीबाबत कडक कारवाईचे आदेश दिले. त्या ठिकाणच्या नागरीकांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधाबाबतही त्यांनी माहिती घेतली.

