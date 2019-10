' कास ' ला आता ऑनलाईन बुकींगची गरज नाही 

कास (जि. सातारा) : वर्ल्ड हेरीटेजमध्ये समाविष्ट कासचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आल्याने या हंगामातील फुलांच्या सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांची वर्दळ वाढत आहे. आज (रविवार) कास पठार पाहण्यासाठी लोकांनी रांगा लावल्या होत्या. दरम्यान येत्या 11 ऑक्‍टोबरपासून कास पठारावर येण्यासाठी पर्यटकांना ऑनलाईन बुकींगची आवश्‍यकता नसल्याचे वनविभागाने kas.ind.in या संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे. कास पठारावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांसाठी घाटाई फाटा व कास तलावावरच्या बाजूला पार्किंग केले आहे. या पार्किंगपासून पठारावर जाण्यासाठी छोट्या बस असून येथे ही रांगा लागल्या होत्या. बसने पठारावर आल्यावर फुले पाहण्यासाठी प्रवेशदारातून सोडले जाते. तेथे देखील पर्यटकांची मोठी रांग लागली होती. आज (रविवार) सुट्टीचा दिवस असल्याने तसेच हंगाम संपण्याची चिन्हं दिसत असल्याने पर्यटक मोठ्या संख्येने गर्दी होती.



कास पठार पाहिल्यानंतर परिसरातील बामणोली, वजराई धबधबा, कास तलाव, एकीवचा धबधबा या ठिकाणी पर्यटक आवर्जुन भेटी देत आहेत. त्यामुळे आजूबाजूच्या पर्यटनस्थळांवरही गजबज होती. कास पठार कार्यकारी समितीच्यावतीने योग्य नियोजन केल्याने मोठ्या संख्येने पर्यटक येवूनही पर्यटकांना व्यवस्थित पठार पाहण्याचा आनंद घेता आला.



शनिवारी व रविवारी ऑनलाईनचे सहा हजार तर थेट आलेल्या सहा हजारांपेक्षा जास्त पर्यटकांनी पठारावरील फुलोत्सवाचा आनंद घेतला. दोन दिवसात पठारावर बारा हजाराहून लोकांनी हजेरी लावली. व्यवस्थापन पाहण्यासाठी अध्यक्ष बजीरंग कदम, उपाध्यक्ष आशाताई बादापुरे, माजी अध्यक्ष सोमनाथ जाधव, समिती सदस्य मारुती चिकणे, ज्ञानेश्वर आखाडे, विठ्ठल कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेकडो स्वयंसेवक राबत आहेत. दरम्यान कासचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आल्याने हे पठार पाहण्यासाठी आता येत्या 11 ऑक्‍टोबरपासून पर्यटकांना ऑनलाईन बुकींगची आवश्‍यकता नसल्याचे वनविभागाने kas.ind.in या संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे. कास पठार कार्यकारी समितीचे सर्व सदस्य, स्वयंसेवक व वनविभागाचे कर्मचारी यांच्या अथक मेहनतीमुळे पठारावरील गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन झाले. पर्यटकांनी गर्दीचे वार टाळल्यास फुले पाहण्याचा चांगला आनंद घेता येईल.

- बजरंग कदम, अध्यक्ष, कास पठार कार्यकारी समिती.



