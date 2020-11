खडसे, शेट्टींना नको, यांना करा आमदार; सदाभाऊ खोतांनी दिली राज्यपालांना यादी 

सांगली ः राज्यपाल नियुक्त आमदार कुणाला करायचे, यावरून अजूनही विषय ताणलेले आहे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी सादर केलेल्या यादीला राज्यपाल भगतसिंह कोशारी मान्यता देतील की नाही, याबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे. त्यातही भाजप सोडून राष्ट्रवादीत आलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, स्वाभिमानीचे संस्थापक राजू शेट्टी यांच्या नावाला विरोध होईल, असेही सांगितले जात आहे. अशावेळी माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांनी एक 12 नावांची एक वेगळीच यादी सादर केली आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निकषात परफेक्‍ट बसणारे हे लोक आहेत, अशा लोकांची निवड करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. एकप्रकारे सदाभाऊंनी खडसे, शेट्टी राहू देत, या लोकाना आमदार करा, असे सुचवले आहे. सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी सकाळी बाराच्या सुमारास राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना यादी सादर केली. त्यात सामाजिक कार्यासाठी अभिनेते मकरंद अनासपुरे, लेखक विठ्ठल वाघ, विश्‍वास पाटील, क्रिकेटपटू झहीर खान, तमाशा सम्राज्ञी मंगला बनसोडे, सामाजिक कार्यासाठी अमर हबीब, प्रबोधनकार निवृत्ती महाराज इंदोरीकर, पोपटराव पवार, डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. प्रकाश आमटे, सत्यपाल महाराज आणि बुधाजीराव मुळीक यांचा समावेश आहे. या लोकांनी सामाजिक कार्यात झोकून दिले आहे. अलौकिक काम करत ते समाजाला पुढे नेत आहेत. त्यांना आजवर कुठेही संधी मिळालेली नाही. राज्यपाल नियुक्त आमदार करून त्यांच्या कार्याचा सन्मान कराच, शिवाय धोरण ठरवणाऱ्या मोठ्या सभागृहाचे सदस्य करून त्यांच्या विचारांचा उपयोग करून घ्या, असे आवाहन खोत यांनी केले आहे.

Web Title: not Khadse, not Shetty, make him MLA; List given to the Governor by Sadabhau Khota