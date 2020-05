आता भर उन्हाळ्यात प्राण्यांना मिळणार पाणी

शिराळा (जि सांगली) : शिराळा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत पाच गावांत सहा पाणवठ्याचे पुनर्जीवन करण्याचे काम वन विभागाने सुरू केले आहे. त्यामुळे भर उन्हाळ्यात जंगलात व माळरानावर भटकणाऱ्या प्राण्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. शिराळा तालुका हा अतिपावसाचा तालुका म्हणून परिचित आहे. मात्र या तालुक्‍याची भौगोलिक परिस्थिती विभागनिहाय वेगवेगळी आहे. तालुक्‍यात वारणा व मोरणा ह्या दोन नद्या आहेत. पश्‍चिम भागात चांदोली धरण असल्याने मुबलक पाणी आहे. त्या पाण्यावर वारणा व मोरणा नदी बारमाही वाहत आहे. सध्या कडक उन्हाळा असल्याने पाझर तलावांच्या पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. त्यामुळे प्राण्यांवर पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ येऊ नये. वनपरिक्षेत्राच्या परिसरात असलेल्या कुसाईवाडी, येडेनिपाणी, पणुंब्रे वारूण, रेठरेधरण, मांगले येथे 2 अशा पाच गावांत सहा पाणवठ्यांचे गाळ काढून ते पुनर्जीवित करण्याचे काम गतीने सुरू आहे. हे पाणवठे पुनर्जीवित करण्यासाठी वनक्षेत्रात एस. आर. काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल चंद्रकांत देशमुख, वनरक्षक सचिन पाटील, संजय पाटील, बाबा गायकवाड, संभाजी पाटील, नामदेव सिद, रामचंद्र पाटील, अक्षय ढोकळे, सचिन पाटील गुंडा, संतोष कदम, संपत देसाई हे धडपडत आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यास मदत मिळणार आहे. पाणवठ्याचे गाळ काढून खोली वाढवून पुनर्जीवन कडक उन्हामुळे पाणवठ्यावरील पाणीसाठा घटू लागला आहे. त्यामुळे मे महिन्यात प्राण्यांना पाणी टंचाई भास नये म्हणून आम्ही पाणवठ्याचे गाळ काढून खोली वाढवून पुनर्जीवन करत आहोत. त्यामुळे मुबलक पाणीसाठा होईल. प्राण्यांची पाण्यासाठी होणारी भटकंती थांबेल. - एस. आर. काळे, वनक्षेत्रपाल शिराळा



