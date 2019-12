आता उपमहापौरांचा सकाळी घरोघरी "स्वच्छ नमस्कार' 

नगर : शहरातील प्रत्येक नागरिकांनी माझे नगर माझ अभियान हे ध्येयधोरण बाळगून स्वच्छ सुंदर व हरित नगर करण्यासाठी महापालिकेला सहकार्य करावे. स्वच्छ व सुंदर नगरमुळे नागरिकांचे आरोग्य निरोगी व सदृढ राहण्यास मदत होईल. यासाठी मी आजपासून नगर शहरामध्ये सकाळी घरोघरी जावून स्वच्छ नमस्कार घालून महिला व मुलींमध्ये स्वच्छते संदर्भात जनजागृती करणार आहे, असे मत उपमहापौर मालन ढोणे यांनी व्यक्त केला. हेही वाचा - अण्णांना राज्यासह देशातूनही पाठिंबा नगर शहर स्वच्छ अभियानाअंतर्गत महापालिका व चाणक्‍य फाउंडेशनतर्फे चितळे रस्ता परिसरातील अपार्टमेंट व घरोघरी जावून उपमहापौर मालन ढोणे यांनी आज स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली. सर्व नगरकरांना स्वच्छ नमस्कार घालण्याचा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. यावेळी ऍड. प्रसन्ना जोशी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक के. के. देशमुख, अमित गटणे, सुहासिनी बडवे, स्वच्छता निरीक्षक बाळासाहेब विधाते, राजू सामल आदी उपस्थित होते. उपमहापौर मालन ढोणे यांनी मंगळवारी (ता.24) सकाळीच चितळे रस्ता परिसरात जावून नागरिकांच्या घरी थेट संवाद साधला. यावेळी स्वच्छता निरीक्षक के. के. देशमुख व ऍड. प्रसन्ना जोशी यांनीही नागरिकांना स्वच्छते संदर्भात मार्गदर्शन केले.

असा आहे उपक्रम

या उपक्रमात त्या पहिल्यांदा नागरिकांना स्वच्छ नमस्कार घालतात व स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम करतात. यामध्ये ओला सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करुन आपला कचरा घंटागाडीमध्ये टाकावा. डस्टबीन ते घंटागाडी असा प्रवास, रस्त्यावर कोणीही कचरा टाकू नये, नागरिकांनी आपल्या घराच्या कचऱ्यापासून घरी कंपोस्ट खत निर्मिती करण्याचे काम करावे, कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती घरोघरी आपण करू शकतो, कचरा मुक्तीसाठी आपण सर्वांनी एकत्र येवून लोकचळवळ उभी करावी, नगर शहर देशामध्ये स्वच्छ, सुंदर व हरित शहर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, शासनाच्या स्वच्छता अभियानामध्ये भाग घेऊन सहकार्य करावे असे आवाहन करत आहेत.

Web Title: Now the Dy. Mayor's house is "swachh namaskar" in the morning.