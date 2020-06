आता "व्हॉटस्‌ ऍप' वरून गॅसची नोंदणी करा 

सांगली- भारत पेट्रोलियम ने घरगुती ग्राहकांना आता "व्हॉटस्‌ ऍप' द्वारे गॅस नोंदणीसाठी सुविधा दिली आहे. त्यासाठी कंपनीने संपूर्ण देशात एक स्मार्टलाईन क्रमांक जाहीर केला आहे. गॅस एजन्सीकडे नोंदणीकृत असलेल्या मोबाईल क्रमांकावरून "व्हॉटस्‌ ऍप' द्वारे गॅसची मागणी नोंदवू शकतो अशी माहिती कंपनीचे विभागीय विक्री व्यवस्थापक संदीप मिश्रा यांनी दिली. गॅस नोंदणीसाठी यापूर्वी फोन करून क्रमांक कळवावा लागत होता. अलिकडे गॅस एजन्सीकडे नोंदणीकृत असलेल्या मोबाईल क्रमांकावरून "कॉल' केल्यास तत्काळ नोंदणी होऊन संदेश प्राप्त होतो. आता सुविधेमध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. गॅस एजन्सीकडे नोंदणीकृत असलेल्या मोबाईल क्रमांकावरून "व्हॉटस्‌ ऍप' द्वारे गॅसची मागणी नोंदवण्याची सुविधा बीपीसीएल ने आणली आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशभरात कंपनीने 1800224344 हा स्मार्ट लाईन नंबर जारी केला आहे. ग्राहकांनी गॅस एजन्सीकडे नोंदवलेल्या मोबाईल क्रमांकावर हा क्रमांक सेव्ह करायचा आहे. त्यानंतर "व्हॉटस्‌ ऍप' वरून या क्रमांकावर "हाय' असा संदेश पाठवावा. त्यानंतर मोबाईलवर तत्काळ "बुक माय रिफील' असा संदेश येईल. तेव्हा परत "1' क्रमांक टाईप करून संदेश पाठवावा. त्यानंतर गॅसची मागणी नोंदवली जाऊन नोंदणी क्रमांक प्राप्त होईल. तसेच सोबत एक "लिंक' देखील ग्राहकांना मिळेल. त्यावर जाऊन ग्राहकांना ऑनलाईन पेमेंट देखील करता येईल. त्यामुळे "कोरोना' पासून दूर राहू शकतो. सांगली जिल्ह्यात बीपीसीएल कंपनीच्या 20 हून अधिक एजन्सी आहेत. तसेच गॅस ग्राहक संख्या तीन लाखापर्यंत आहे. त्यामुळे बीपीसीएल च्या या सर्व ग्राहकांना अद्यावत सुविधेचा लाभ मिळू शकतो असेही श्री. मिश्रा यांनी सांगितले.



