आता तालुकास्तरावरही शिवभोजन केंद्र, तेही अवघ्या पाच रूपयांत

नगर ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरजूंची उपासमार होऊ नये, यासाठी सरकारने शिवभोजन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. तूर्तास या योजनेमध्ये बदल करण्यात आला असून, ही शिवभोजन थाळी दहा रुपयांऐवजी पाच रुपयांत देण्यात येत आहे. त्यामुळे गरजूंना दिलासा मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी नगर शहरात दहा केंद्रांना मंजुरी दिली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सरकारने ही योजना बंद केली होती. मात्र, गोरगरीब अन्नावाचून वंचित राहू नयेत, यासाठी आजपासून पुन्हा ही योजना सुरू केली आहे. यासाठी सकाळी 11 ते दुपारी तीन ही वेळ निश्‍चित करण्यात आली आहे. शिवभोजन केंद्रांवर येणाऱ्या गरजूंना पार्सल देण्यात येत होते. गर्दी टाळण्यासाठी त्यांच्यामध्ये "सोशल डिस्टन्स' ठेवले जात होते. केंद्रांच्या बाहेर यासाठी मार्किंग करण्यात आले होते. आज दहापैकी सात केंद्रांवर शिवभोजन योजना सुरू करण्यात आली. केंद्रचालकही स्वच्छतेचे भान बाळगून गरजूंना भोजन देत होते. शिवभोजन योजना सरकारने पुन्हा सुरू केल्याने गरजूंनी सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. एक एप्रिलपासून विस्तार

जिल्ह्यात एक एप्रिलपासून शिवभोजन थाळीचा तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्‍यात 150 थाळ्या देण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाने सांगितलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी टाळावी, स्वच्छता ठेवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले आहे.

Web Title: Now Shiv Bhoj Kendra also on the taluka level