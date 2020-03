नगरमध्ये कोरोना संशयितांची व्याप्ती वाढली, १२६जणांची तपासणी

नगर ः नगर जिल्ह्यात कोरोना संशयितांची व्याप्ती वाढली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचे उपाय करण्यास सुरूवात केली आहे. गर्दी होऊ नये म्हणून कालपासून लॉकडाऊन केलं आहे. आतापर्यंत 126जणांची तपासणी केली आहे. त्यातील 72जणांना होम क्वॉरंटाईन केलं आहे. दोनजण पॉझिटीव्ह आढळले आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली. नगरमध्ये आज पत्रकारांशी बोलताना थोरात म्हणाले, की प्रत्येकाची स्वयंशिस्त महत्त्वाची आहे. विनाकारण बाहेर फिरू नये. आपले हात वारंवार स्वच्छ धुवावेत. कोरोनाची ही दुसरी स्टेज आहे. तिसरी स्टेज येणारच नाही, यासाठी आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करू. आपले जिल्हाधिकारी व सर्वच अधिकारी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. आपणही कुठंही ढिले पडू नका. गरीब वस्तीवरही लक्ष ठेवावे. हा जगावरच मोठा धोका आहे. त्याचे राैद्र रुप होऊ शकते. त्यामुळे सर्वांनीच काळजी घेण्याची गरज आहे. नागरिकांना भीतीचे कारण नाही. ही संयम राखण्याची वेळ आहे, असे आवाहन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केलं. जागतिक पातळीवर मिशन ठरेल

कोरोनाचे संकट हे जागतिक पातळीवर आहे. त्यामुळे आगामी काळात अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जागतिक पातळीवर ठराविक मिशन ठरेल. अशा पद्धतीच्या संकटावर मात करण्यासाठी जगभरात पद्धती ठरून त्यावर मात करता येईल. देशपातळीवर पंतप्रधानांनी आवाहन केल्याप्रमाणे प्रत्येकाने हे युद्ध समजून सामना केला पाहिजे, असेही थोरात यांनी सांगितले.

