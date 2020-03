चिऊताईंची संख्या दहा हजारांवर...

सांगली - तीनशेवर विद्यार्थी आपल्या परिसरात चिऊताई दिसते का पहात होते. कुठे गर्द झाडीत, तर कुठे टॉवरवर चिऊताई दिसायची. चिऊताई दिसल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढायचा. तीनशेवर विद्यार्थ्यांना सुमारे दहा हजार चिऊताई दिसल्या. तशी नोंदही त्यांनी घेतली. निमित्त होते जागतिक चिमणी दिनानिमित्त आयोजित चिमणी गणनेचे. बर्ड सॉंग आणि खोपा बर्ड हाऊसतर्फे हा उपक्रम झाला. हे वाचा-तेव्हा आलाता प्लेग अन् आता आला कोरोना, देवा जोतिबा आम्ही कसं भेटायचं रं तुला...? एरवी चिऊताईचा चिवचिवाट सर्वत्र दिसायचा. अंगणात सकाळी चिऊताई यायचीच. पण, वाढत्या सिमेंटच्या जंगलात चिऊताई दिसेनाशी झाली. म्हणूनच बर्ड सॉंग आणि खोपा बर्ड हाऊसतर्फे गेल्या काही वर्षांपासून चिमणी संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चिमणी गणना केली जाते. यंदाच्या उपक्रमात 19 शाळेतील 313 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. त्यात 161 मुले आणि 152 मुलींचा सहभाग होता. प्रत्येक विद्यार्थ्यांना फॉर्म देण्यात आले होता. आपल्या घराच्या परिसरात जितक्‍या चिमण्या दिसतील त्याची नोंद यावर केली जात होती. शहरात गर्दीच्या ठिकाणी चिमण्यांची संख्या अधिक दिसून आली नाही. मात्र, हरिपूर, धामणी, शंभरफुटी रस्ता परिसरात चिमण्यांची संख्या दिसून आली. मोबाईल टॉवर असणाऱ्या परिसराचा समावेशही यात करण्यात आला होता. मोबाईल टॉवर परिसरात तब्बल 5 हजार 177 चिमण्या दिसून आल्या. महापालिका क्षेत्रात 8 हजार 743, तर उपनगरात 2 हजार 106 चिमण्यांची नोंद झाली.

हे वाचा- चिंताजनक! `येथे` लाखोंची उलाढाल थांबली याशिवाय पक्षी संवर्धनासाठी कृत्रिम घरटी लावण्यात आली आहे. त्याठिकाणीही चिमण्या दिसून आल्या. खोपा बर्डतर्फे सहा हजार कृत्रिम घरटी शहरात लावण्यात आली आहेत. त्यासाठी चिमणीसह पाच जातीच्या पक्ष्यांनी ती घरटी स्विकारल्याची नोंद आहे. या उपक्रमात शरद आपटे, सचिन शिंगारे, सुनीला शिंगारे, शंकर शेलार, अनिष कानीटकर, मिहीर पोंक्षे, विश्‍वनाथ मारूळी, कृष्णा कोरे, संजय पोंक्षे यांचा सहभाग होता. चिमणी गणनेची आकडेवारी

0 सन 2009 - 4807

0 सन 2013 - 6709

0 सन 2015 - 2783

0 सन 2017 - 3170

0 सन 2018 - 11051

0 सन 2019 - 12045

0 सन 2020 - 10849



