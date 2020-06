साळसिंगे येथील वृद्धाला कोरोनाची लागण : संपूर्ण गाव "सील' 

विटा (सांगली)- साळसिंगे ( ता. खानापूर ) येथील एका 60 वर्षीय वृध्दाचा "कोरोना' चा अहवाल आज "पॉझिटिव्ह' आला. त्यास मिरज येथील कोरोना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. जीवनावश्‍यक व अत्यावश्‍यक सेवा वगळून गाव "सील' करण्यात आले आहे. तसेच पाचजणांना संस्थात्मक "क्वारंटाइन' करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार ऋषीकेत शेळके यांनी दिली. 18 मे रोजी ही व्यक्ती मुंबईहून साळसिंगे येथे कुटुंबासह आली आहे. त्यांना 2 जूनला त्रास जाणवू लागल्याने मिरज येथे "कोरोना' हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांचा "स्वॅब' तपासणीसाठी घेतला होता. त्याचा अहवाल आज "पॉझिटिव्ह' आला. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या पाच जणांना विटा येथील शासकीय निवासी वस्तीगृहात संस्थात्मक "क्वारंटाइन' करण्यात आले आहे. रूग्ण आढळल्यामुळे आरोग्य विभागाने गावात सर्व्हे सुरू केला आहे, असे तहसीलदार श्री. शेळके यांनी सांगितले.



