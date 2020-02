दत्त दर्शनाला निघालेली वृद्धा दुचाकी धडकेत ठार

सांगली- पौर्णिमेनिमित्त दत्त दर्शनासाठी निघालेली वृद्धा आक्काताई मारूती नलवडे (वय 72, रा. गेस्ट हाऊससमोर, विश्रामबाग) भरधाव दुचाकीच्या धडकेत ठार झाली. आज दुपारी सांगली-मिरज रस्त्यावर हॉटेल ऍम्बेसिडरसमोर हा अपघात झाला. अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने न थांबता पलायन केले. अधिक माहिती अशी, आक्काताई नलवडे या गेस्ट हाऊसमोरील सर्व्हीस रस्त्यावर हॉटेल सूर्याजवळ राहतात. त्या धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. आज नव्याची पौर्णिमा असल्यामुळे सह्याद्रीनगर येथील दत्त मंदिरात दर्शनाला जाण्यासाठी दुपारी बारा वाजता बाहेर पडल्या. घरासमोरील सर्व्हीस रस्ता ओलांडून त्या मधल्या एकेरी मार्गावर आल्या. रहदारी कमी असल्याचे पाहून रस्ता ओलांडत असताना विश्रामबागहून सांगलीकडे निघालेल्या भरधाव केटीएम स्वाराने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेत त्या खाली पडल्यानंतर दुचाकीस्वार काही अंतरावर जाऊन थांबला. तेवढ्यात रस्त्यावरील नागरिकांनी त्याला पकडा-पकडा असा आरडाओरड केला. तेव्हा केटीएम स्वाराने पलायन केले. दक्ष नागरिकांनी त्याच्या दुचाकीचा नंबर टिपण्यासाठी नंबरप्लेटकडे लक्ष दिले. परंतू दुचाकी नवीकोरी असल्यामुळे त्यावर आरटीओ चा क्रमांक टाकण्यात आलेला नव्हता. अवघ्या काही सेकंदात त्याने धुम स्टाईलने पलायन केले. इकडे दुचाकी धडकेत खाली पडलेल्या आक्काताई यांच्या डोक्‍याला दुखापत होऊन हात मोडला. तत्काळ त्यांचे नातेवाईक आणि नागरिक गोळा झाले. जखमी आक्काताई यांना सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. परंतू दुर्दैवाने दुपारी चारच्या सुमारास त्यांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात अपघाताबाबत नोंद झाली आहे. अज्ञात दुचाकीस्वाराविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच सिव्हील हॉस्पिटल परिसरात नातेवाईकांची गर्दी झाली होती. नगरसेविका गीतांजली सूर्यवंशी यांनी हॉस्पिटलमध्ये भेट दिली.

"धुम स्टाईल' चा थरार-

तरूणाईमध्ये दोनशे सीसीच्या दुचाकी पळवण्याचे फॅड आले आहे. आज अशाच भरधाव दुचाकीस्वारामुळे वृद्धेला प्राण गमवावे लागले. पोलिसांच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तो कैद झाल्याची शक्‍यता असून त्यादृष्टीने शोध घेतला जात आहे.





