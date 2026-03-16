Success Story : वडिलांचं सलूनचं दुकान, लेक बनला पीएसआय कवठेपिरानच्या ओंकार जाधवची ‘एमपीएससी’ परीक्षेत बाजी

तुंग : कवठेपिरान (ता. मिरज) येथील ओंकार बाजीराव जाधव या सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकाने जिद्द, मेहनतीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत (एमपीएससी) यश मिळवले. परिस्थितीशी संघर्ष करत त्याने पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीची परीक्षा उत्तीर्ण केली..ओंकारचे वडील बाजीराव जाधव यांचे गावातच सलूनचे दुकान आहे. कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्याचा हाच एकमेव मार्ग. अर्धा एकर शेती असली, तरी त्यातून उत्पन्न नाही. आई-वडिलांचे कष्ट पाहून ही परिस्थिती बदलण्याचे स्वप्न ओंकारने उराशी बाळगले. परिस्थिती अडचणीची असतानाही आई-वडील आणि मामाने त्याच्या शिक्षणात कसलीही अडचण येऊ दिली नाही..ओंकारचे शालेय शिक्षण मिरज तालुक्यातील मालगाव येथे आजोळी मामाच्या गावी झाले. सांगलीत विलिंग्डन महाविद्यालयातून बी. एस्सी.ची पदवी घेतली. त्यानंतर एम.बी.ए.चे शिक्षण पूर्ण केले. त्याने स्पर्धा परीक्षेतून पोलिस खात्यात अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिले. .त्यासाठी २०२० पासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली. २०२२ मध्ये प्रथम 'एमपीएससी'ची परीक्षा दिली. पूर्व आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर मुलाखतीसाठी त्याची निवड झाली. मात्र काही गुणांमुळे ही संधी हुकली. निराश न होता त्याने सराव सुरूच ठेवला. .त्याने स्पर्धा परीक्षेचा कोणताही क्लास न लावता स्वक्षमतेवर तिसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवले. त्याला कृष्णा-येरळा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप मगदूम यांनी मदत केली. ओंकारच्या यशाने आपल्या मदतीचे चीज झाले, अशा भावना डॉ. मगदूम यांनी व्यक्त केल्या. कृष्णा-येरळा प्रतिष्ठानच्या वतीने डॉ. मगदूम यांनी ओंकार जाधव याचा सत्कार केला..यावेळी त्याचे वडील बाजीराव जाधव उपस्थित होते. परिस्थितीचा बाऊ न करता जिद्दीने त्यावर मात केली. कुटुंबीयांनीही साथ दिली. त्यामुळेच पोलिस खात्यात जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकलो, अशी प्रतिक्रिया ओंकार जाधवने व्यक्त केली.