जतमधील खलाटी येथे एक बाधित 

सांगली ः जतमधील खलाटी येथील साठ वर्षीय व्यक्तीस कोरोनाची लागण झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. ही व्यक्ती कोलकत्ता, नागपूर, पुणे येथून या व्यक्तीने प्रवास केला असून त्रास जाणवू लागल्याने कोरोना रुग्णालयात दाखल केले होते. बाधित रुग्णाच्या परिसरात तातडीने कंटेन्मेट-बफर झोन तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या 124 झाली असून 52 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी चौघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहितीही डॉ. साळुंखे यांनी दिली. चौघांची प्रकृती चिंताजनक

औंढी (ता. जत) येथील 55 वर्षीय व्यक्ती, कडेबिसरीतील 48 वर्षीय व्यक्ती, खिरवडे (ता. शिराळा) येथील 56 वर्षीय पुरुष, मणदूर (शिराळा) येथील 81 वर्षीय व्यक्ती यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. बुधवार आढलेले बाधित - 1

जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण - 124

उपचार घेणारे रुग्ण - 52

बरे झालेले रुग्ण - 68

मृत्यू - 4

बाधित पण चिंताजनक -4

ग्रामीण भागातील बाधित - 84

शहरी भागातील - 29

महापालिका क्षेत्रातील बाधित- 11

Web Title: One affected at Khalati in Jat